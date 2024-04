Opavští basketbalisté titul neobhájí, ve čtvrtfinále je přehrála Ostrava

„Když jsme dokázali vyhrát takhle s Opavou, tak proč ne s Nymburkem?“ řekl České televizi ostravský kouč Adam Choleva. Po sérii s Opavou ocenil fanoušky obou týmů. „Kulisa byla neuvěřitelná,“ uvedl trenér, jehož tým šel do play off až z devátého místa po nadstavbové části.

Opavané doplatili na špatný vstup do zápasu, v jehož úvodu prohrávali 0:11. „Věděli jsme, že Ostrava vsadí všechno na jednu kartu. Vlítli do zápasu. Bohužel jsme se jakoby zalekli,“ uvedl trenér hostů Petr Czudek. „Zápas jsme absolutně nezvládli. Nemůžu klukům upřít bojovnost. Dřeli jsme, hráči odpadali. Na svůj tým jsem hrdý,“ prohlásil. „Ostrava se skvěle připravila. Byli výborní, zaslouženě postoupili.“

Domácí vedli až o 16 bodů, ale Opava předvedla velkou stíhací jízdu hlavně zásluhou kapitána Jakuba Šiřiny, který po zdravotních problémech začal zápas na lavičce. Nakonec odehrál přes 29 minut a dal 29 bodů včetně pěti trojek. Jednou z nich těsně před klaksonem snížil na konečný jednobodový rozdíl.

„Je to pro nás obrovská zkušenost, protože jsme měli první sezonu po titulu. Čekal jsem, že budeme mít krizi v základní části nebo nadstavbě. To jsme zvládli. Nezvládli jsme první kolo play off. Je to pro nás velmi poučné, já to beru jako dar,“ řekl Czudek. „Samozřejmě jsem smutný, protože máme skvělé fanoušky, kteří si zasloužili další boje v play off. Musíme se připravit na novou sezonu,“ dodal opavský kouč.