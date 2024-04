Semifinále bez zimáků. Děčín chápe i lituje: Škoda, basket se mohl povznést

„Byl bych za zimní stadion strašně rád, myslím si, že to byla ohromná šance posunout basketbal na severu Čech úplně jinam,“ řekl děčínský generální manažer Lukáš Houser. „Ale respektuji a chápu rozhodnutí Ústí. A tím pádem taky zůstaneme doma.“

Obhájci stříbra čekali, jak zareaguje ústecká Sluneta, na jejíž palubovce série startuje. Její generální manažer Tomáš Hrubý se pro hokejovou halu nadchnul, dlouhodobě o ní mluvil, ale poslední slovo nechal na trenérovi Jan Šotnarovi. Roli hrálo, že Ústí doma neprohrálo víc než čtyři měsíce.

„On se vyslovil, že chceme udržet domácí prostředí. A když se oprostím od svého přání, dává to logiku. Budeme začínat doma, kde to známe, to je ten hlavní důvod, proč nejdeme na zimák,“ ozřejmil Hrubý. „Ale chci zdůraznit, že jsem sehnali mobilní tribuny za koše, přidáme lavičky i podél hřiště. Kapacitu zvýšíme na dva tisíce lidí.“

SLUNETA Ústí nad Labem A je to tady!!! El Nordico v semifinále NBL. Sérii začínáme doma ve čtvrtek a pátek od 18 hodin. 129 3

Válečníci o zimním stadionu uvažovali, ale spíš jen v případě, kdyby k tomuto kroku sáhlo také Ústí. Ztráta domácího prostředí by se tím srovnala. I po ústeckém „ne“ si ještě nechali otevřená vrátka, v pondělí je ale nadobro zavřeli.

Na vysněné severočeské derby dojde v play off poprvé v historii, a to už Děčín ve vyřazovací fázi zažil zhruba čtyři desítky sérií. Rivalové se zatím spolehlivě míjeli, až letos díky senzačnímu vyřazení mistrovské Opavy se fanoušci dočkali. Půjde o souboj třetího po dlouhodobé části se čtvrtým.

Šťavnatá sousedská řež vypukne v ústecké hale Slunety ve čtvrtek a v pátek, do děčínského Armex Sportcentra se přesune příští týden v úterý a ve středu, start je vždy v šest večer. Ve druhé sérii král základní části a loni sesazený šampion Nymburk vyzve Ostravu, opavského kata. Začíná doma v neděli 5. a pondělí 6. května.