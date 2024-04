Ostrava vede nad Opavou, rozhodl vyloučený hráč. Nymburk slavil i potřetí

V pátek Opava podlehla doma Nové huti o dva body a vyrovnaný zápas se hrál i dnes. V poslední čtvrtině domácí podporovaní bouřlivým publikem vedli už o 12 bodů, ale úřadující mistři snížili na 67:66. Vzápětí dvě minuty a 40 sekund před koncem trefil důležitou trojku ostravský Michal Svoboda, který přitom krátce předtím dostal druhou nesportovní chybu a zápas tím pro něj měl předčasně skončit.

„Je to pro nás těžké. Rozhodl hráč, který tam neměl být. To už si musí pohlídat jiní lidé než my,“ řekl opavský kouč Petr Czudek České televizi. „Řešit to nebudeme, my máme vyhrát v zápase. To už si musí říct ostatní. Každý je zaplacený za něco. Já být rozhodčími, tak bych poslal peníze na charitu,“ prohlásil.

Podle domácího kouče Adama Cholevy inkriminovaná pasáž utkání nerozhodla. „Byla tam chyba stolku. Ptal jsem se sudích, jestli opakovat celý ten úsek, ale prý ne, že to zůstane, jak to je. Myslím, že to vyšlo dobře i pro Opavu, byl tam faul, mohli dát šestky. Takže to nakonec bylo šul nul. Myslím, že ta dvacetivteřinovka vůbec nerozhodla,“ uvedl.

Hosté se trápili v útoku. „Moc chceme, jsme v křeči. Soupeř opět vyhrál zaslouženě. Musíme trošku setřepat roli favorita. Hráči na sebe moc vyvíjejí tlak. Dáme 11 bodů za 15 minut. My jsme útočný tým a 70 bodů je hrozně málo. Nemůžu klukům upřít snahu, ale dneska byla snaha málo,“ konstatoval Czudek po zápase.

Ostravané si pomohli k výhře 41 proměněnými trestnými hody z 48. „Stejně jako v Opavě jsme udrželi intenzitu, ale myslím, že jsme byli šťastnější tým. Drželi jsme se na šestkách, bojovali jsme. Výsledek je super, ale pokud to zítra nepotvrdíme, nic to neznamená. Bude to ještě hodně těžké,“ řekl Choleva.

Nymburk si může již v úterý na Hané zajistit postup do semifinále jako druhý tým po Děčínu. „Přijeli jsme pro vítězství, to se povedlo. Už podle výsledku je zřejmé, že jsme podali nejlepší výkon v sérii. Podařilo se nám rychle získat poměrně velký náskok. Olomoucko se přiblížilo pouze ve chvíli, kdy jsme polevili v koncentraci. Máme třetí bod, už ve čtvrtém zápase chceme sérii ukončit,“ řekl Jakub Tůma, který byl se 17 body druhým nejlepším střelcem hostů. O tři body více dal Jaromír Bohačík.