Po divočině bez excesů. Hladovější Děčín si v semifinále vynutil sedmý zápas

„Byli jsme celý zápas nervózní, věděli jsme, že stojíme před vyřazením. Klíčové pro nás bylo, že jsme bojovali celých 40 minut, což v některých zápasech kvůli výpadkům nebylo. A náš cíl bude to zopakovat i v sedmém utkání,“ uvedl trenér vítězů Tomáš Grepl.

Jeho ústecký protějšek Jan Šotnar litoval: „Možná na nás dolehla tíha zápasu. Trojky osmnáct procent, střelba z pole jen třicet, to nemůžeme vyhrát s nikým. Vyvinuli jsme dobré úsilí, ale chyběla nám chytrost.“

Stres z důležitosti zápasu ze sebe aktéři nemohli v první čtvrtině sejmout, žádný z týmů nedosáhl ani na třicetiprocentní úspěšnost střelby. Když v trikotu hostů naskočil Maverick Rowan, který v minulé partii loktem při pádu knokautoval Jordana Ogundirana a tím ho z úterního duelu vyřadil, natřískané děčínské koloseum bučelo. A pak při každém jeho kontaktu s míčem.

I ve druhé části se vedení houpalo ze strany na stranu. Válečníci frnkli až o osm bodů, jenže stačila chvilka a vpředu byla rázem o dva body Sluneta. Závěr však takticky nezvládla, reprezentant Matěj Svoboda skóroval s klaksonem na 41:38 a zapsal si 15. bod. Zato ústecký bombarďák Ty Nichols za poločas přispěl jen pěti.

„Nedokázali jsme se prosadit proti zónové obraně, ačkoli jsme věděli, že jí Děčín bude hrát hodně. A nakonec jí hrál prakticky celý zápas,“ konstatoval Šotnar.

Střelecké soužení neustalo ani ve třetí desetiminutovce, a to hlavně na straně hostů. Děčín sice dával Slunetě šanci, jenže ta se trápila, za tento úsek hry zaznamenala jen 13 bodů. A Válečníci opět udeřili s klaksonem, tentokrát Walton díky úspěšnému pokusu zpoza oblouku dostal domácí tým na +7.

Pomikálkova dvojka s faulem na startu poslední části domácí dostala do varu a poprvé i do dvouciferného vedení, rozhodčí v tu chvíli vykázali do kabin rozohněného šéfa ústeckého klubu Tomáše Hrubého. Domácí fanoušci mu škodolibě mávali na cestu.

Zápas se ovšem tentokrát hrál bez excesů, které z předchozího střetnutí udělaly válku, již následovala vlna omluv a apelů k hráčům i divákům. „Myslím, že co bylo v zápasech čtyři a pět, je zapomenuto. Dneska se hrálo s respektem z obou stran,“ potěšilo Šotnara. Soupeři se nehašteřili a zvedali se i z palubovky.

Ovšem Ústí se už v závěru zvednout nedokázalo.

„Udělali jsme dnes důležitý krok,“ zajásal děčínský rozehrávač Tadeáš Slowiak. „Zase rozhodla větší bojovnost, větší chtíč, byli jsme hladovější. Dlouho to bylo nervóznější, nakonec jsme to zlomili. Pomohli jsme si zónou.“

Ústecký kapitán Ladislav Pecka se mračil: „Rozhodl útok, ve druhé půli jsme nedali ani třicet bodů, to je problém. A v obranně jsme byli měkcí.“

Domácí lídr Svoboda dosáhl na double – double díky 19 bodům a 10 doskokům, jeho tým měl ještě čtyři další dvouciferné střelce. Vyhučený ústecký Rowan se vytáhl k 15 bodům, Pecka a Nichols měli 14, další ústeckou hvězdu Autreyho udrželi Válečníci na 8 bodech.

„Celou sérii čekám na zápas, kdy v útoku explodujeme a zahrajeme ten náš basketbal. Je to šestý zápas a pořád nic. Doufám, že si všechno necháváme na poslední utkání doma,“ přeje si Šotnar. I Grepl burcuje: „Dáme do toho všechno!“

Rozhodující bitva semifinálového El Nordica rozvibruje halu ústecké Slunety ve čtvrtek od šesti večer. Kdo si udrží šanci na zbrusu nový Pohár Jiří Zídka staršího?