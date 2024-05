Děčínský kapitán burcuje: Ať jsou dva hrdinové... Zápas vyhrají, sérii ne

„Ať jsou dva hrdinové... Když už, porazí nás v jednom zápase, ale ne v sérii,“ burcuje děčínský kapitán Tomáš Pomikálek před úterním vyprodaným zápasem č. 3, který v hale Armexu vypukne v šest večer.

První boj vyhrála o deset bodů Sluneta, ale když se o den později k dvěma americkým střelcům nikdo nepřidal, o deset naopak prohrála. Nichols a Autrey zapsali dohromady 89 bodů ze 166 ústeckých, tedy víc než půlku. A Ladislav Pecka, kapitán Slunety, tvrdí: „Zatím jsme se střelecky trápili. Vždy jsme sice našli minimálně jednoho bodového tahouna, ale ve druhém utkání jsme Nicholsovi moc nepomohli a Děčín nás přejel.“

Pomikálek to vysvětlil kompaktnější obranou. „Ještě nějaké doskoky jsme mohli posbírat, ale zase nemůžeme ubránit všechno. Oni jsou do útoku velice kvalitní tým a my víme, že nějaké body prostě dávat budou,“ chápe lídr Válečníků.

Podle ústeckého trenéra Jana Šotnara jeho mužstvo zaostává v tom, co ho vyneslo do špičky. „Musíme se vrátit k našemu stylu hry. Přestože máme pět Američanů, jsme schopní bránit dobře takticky a agresivně. Přijde mi, jako bychom hráli se závažím, nemáme lehkost, co nás zdobila. Každý tým jsme uběhali, ať rychlými protitútoky, nebo přechodovou fází,“ připomíná Šotnar. „Teď jsme už zase dobře připravení a chceme si vzít vedení v sérii hned v úterý zpět.“

Jenže Válečníci, kteří jsou z play off víc ošlehaní, budou rázně proti. „Začíná se od nuly. Ale nebereme to tak, že jsme vzali soupeři výhodu domácího prostředí. Ona až taková není. V Ústí jsme letos vyhráli podruhé, oni u nás jednou taky,“ varuje děčínský kouč Tomáš Grepl. „Proti takhle dobře střílejícímu týmu ze střední a dlouhé vzdálenosti potřebujeme hrát naplno celý zápas.“