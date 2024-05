El Nordico, zápas 7. Děčín řeší obranu, Ústí vyhlíží explozi

„Série dospěla po právu k sedmému utkání,“ řekl ústecký trenér Jan Šotnar, jehož ekipa si hýčká výhodu domácího prostředí. Čtvrteční bitva vypukne na Slunetě v šest večer a kulisa bude zase elektrizující.

Zápas číslo 7, zápas o všechno, je výjimečný. Za kariéru jich prožijí hráči i trenéři jen pár.

„Kouzlo sedmých zápasů je, že nikdo neví, jak budou vypadat,“ usmál se děčínský kouč Tomáš Grepl. „Já jeden prohrál v Opavě jako hráč v sérii o titul s Nymburkem. Pak už jsme s Děčínem loni vyhráli nad Pardubicemi, předtím s Opavou ve čtvrtfinále 2019. Mám několik hráčů, kteří to zažili. Zkušenosti budou hrát roli.“

Avšak zásadní je podle Grepla jiná věc: „Nejdůležitější bude 40 minut odběhat naplno. Když to splníme, je mi jedno, jak zápas dopadne.“

Vyždímat všechno, co jde, to je i Šotnarovo přikázání. „Je to velká série, oba chtějí postoupit. Pro nás je to ještě víc svazující, protože Ústí nikdy nemělo medaili, nikdy nebylo ve finále, všechno může být poprvé. V šestém zápase se to na nás trošku podepsalo,“ vnímal trenér Slunety. „Musíme se mentálně srovnat. Přece jen nejde o život, je to basket. A my musíme ve čtvrtek předvést úplně jiný výkonnostní level.“

Děčínský Tomáš Pomikálek zakončuje v pátém semifinále basketbalové ligy proti Ústí.

Ústí třikrát v semifinále vedlo, Válečníci se hodni svého názvu třikrát dotáhli. „Čekám celou sérii, kdy v útoku explodujeme a zahrajeme ten náš basketbal. Doufám, že jsme si všechno nechali na poslední zápas,“ modlil se po úterní prohře Šotnar.

Děčín naposledy konkurenta paralyzoval zónovou obranou, praktikoval ji celý čas, čímž otupil kanony Tye Nicholse a Lamba Autreyho. „Hrát celou dobu zónu v Ústí by byla smrt, musíme začít v osobce a uvidíme, co z toho vzejde,“ uvažoval Grepl. „Sedmý zápas nemá favorita, derby nemá favorita. Stát se může cokoli. Uvidíme, kdo se vyspí líp.“