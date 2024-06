Druhé kolo v Prostějově zvládl jen Vrbenský, nasazení Češi vypadli

„Je to velké zklamání, na které musím co nejrychleji zapomenout. Čekají mě turnaje v Bratislavě a Poznani, věřím, že tam to bude lepší,“ ulevil si Svrčina, který v průběhu utkání nenašel recept na hru Lucase Neumayera z Rakouska, s nímž prohrál 0:6 a 2:6 za necelou hodinu.

„Jedinou šanci jsem promarnil za stavu 2:2 ve druhém setu. Nepodařilo se mi udržet vlastní servis a pak už se vlastně jen dohrávalo. Celý zápas jsem se nemohl o nic opřít. Přitom příprava proběhla v pohodě. Někdy jsou prostě dny, kdy se nedaří,“ poznamenal Svrčina.

Nad síly Kopřivy byl Chun – Hsin Tseng z Tchai-wanu. Český daviscupový reprezentant měl sice v první sadě výhodu brejku, jeho protivník ale při hře od základní čáry prakticky nechyboval, vývoj otočil a ve druhém setu už měl navrch.

„Věděl jsem, jak hraje. Ale nedokázal jsem využít jeho slabiny. Hodně výměn vypadalo nadějně, body ale nepřinesly. Na první pohled to vidět nebylo, šlo ale cítit, že mi zápasu uniká,“ popsal své pocity během utkání Kopřiva, který utkání ukončil za stavu 2:5 snadnou ztrátou vlastního podání. „Nemůžu říct, že bych přestal bojovat. Výměny jsem prostě uspěchal,“ posteskl si vítěz turnaje z roku 2022.

Mezi nejlepší osmičku se naopak nečekaně probil Michael Vrbenský. Úspěšný kvalifikant si vyšlápl na pátého nasazeného Francesca Passara z Itálie a po vyrovnaném průběhu zvítězil 4:6, 6:4, 6:4. „Přijel jsem s cílem postoupil z kvalifikace do hlavní soutěže. Už mám za sebou dva zápasy navíc,“ usmíval se Vrbenský, podle něhož dokázal využít slabší výkon svého protivníka. „Kazil více, než je u něj obvyklé,“ všiml si domácí tenista.

Smolný den českých tenistů zakončil na centrálním dvorci Andrew Paulson, kterému k výhře nad šestým nasazeným Radu Albotem nestačilo ani vedení 4:0 ve třetím setu. Držitel pořadatelské volné karty prohrál 7:6, 4:6 a 5:7, když prohrál poslední tři servisy v utkání.