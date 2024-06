Šafářová mezi legendami. Omylem? Holkám pořád stačím, popisuje

I díky tomu dostala pozvánku, aby se letos v Paříži zúčastnila exhibice legend.

Pět let od svého posledního zdejšího startu mezi profesionálkami tak česká levačka znovu navštívila antukový grandslam.

Pár desítek minut po prvním deblovém utkání s úsměvem na tváři stála v jednom z mnoha zákoutí centrálního dvorce a vyprávěla, jaké dojmy jí návrat přináší.

Bavíte se?

Ano. Hrát na kurtu Suzanne Lenglenové je za odměnu, všechny jsme si zápas užily. Byl dost na pohodu a bez stresu, i nějaká sranda proběhla. Tím, že se tu legendy nehrají formou turnaje, ale jako exhibice, tak jsou zápasy víc v klidu.



Co vám proběhlo hlavou při nástupu na druhý zdejší dvorec?

Připomněla jsem si hezké zážitky, které jsem tu prožila. Ale všechno je tady nové, když jsem přijela, pomalu jsem nevěděla, kam mám jít. Kurty jsou naštěstí na stejném místě, jen je vylepšili.

Jaké bylo hrát čtyřhru po boku Nathalie Tauziatové, finalistky Wimbledonu 1998?

Ona je hrozně fajn, už dlouho pracuje s kanadskou federací. Dobře se znají s Robem (Steckleym, bývalým koučem Šafářové). Občas jsme se vídaly. Už je paní ve věku (je jí 56 let), to je pak na kurtu velký rozdíl. Ale jo, nějaké volejíčky měla dobré.

Se Slovenkou Hantuchovou a Italkou Schiavoneovou jste prohrály 2:6 a 3:6, ale šlo o hezký duel, že ano?

Jo, byl docela fajn. Složení legend se teď dost obměnilo, patří tam už i tahle mladá – no, mladá – spíš mladší generace a všechny holky jsou pořád dost fit. A když potom hrají Martina (Navrátilová) nebo právě Nathalie, tak je věk strašně znát. V ruce to furt mají, ale je normální, že už se tolik nehýbou.

Jaké máte zabezpečení v porovnání s tím, na co jste byla zvyklá jako profesionálka?

Servis od Roland Garros je moc fajn. Oni pak sami rozhodují, kdo s kým bude hrát. Dřív jsem si mohla vybrat, s kým do deblu nastoupím, ale teď na to nemám vliv. Takže tady budu hrát ještě s Pauline Parmentierovou právě proti Tauziatové s Petkovicovou. Oni to takhle přehazují, že žádná nehrajeme dvakrát s jednou parťačkou.

Máte v Paříži stejné ubytování jako dřív?

Ne. Bydlívali jsme v bytě, který nebyl úplně přívětivý pro děti, teď jsme normálně na hotelu. Je tam vnitřní bazén, takže před zápasem jsme strávili hodinu a půl u něj. Já teda nemusela do vody, bohudík, ale stejně je program pořád uzpůsobovaný dětem. Dřív se celý řídil podle mě.

Jste tu tedy celá rodina?

Ano, všichni čtyři. Jak je Tomáš (Plekanec) hokejový kouč, tak teď je i tenisový. (smích)

Jak jste vnímala nedávný titul mistrů světa, na němž se podílel jako asistent hlavního trenéra Radima Rulíka?

Bylo to úžasné, šampionátem žilo celé Česko. Já jsem byla na všech zápasech kromě tří dnů, kdy jsem byla pracovně v Římě, a byly super. Na semifinále, které se hrálo dřív, jsem vzala i Leontýnku, protože jinak časy pro děti moc nebyly. Ale všichni jsme si to užili.

Tady si vaše dcera nechodí třeba pro podpisy?

Zatím je jí turnaj dost šumák. Ale vzala jsem ji do šatny a ukazovala jí svou starou skříňku, takže myslím, že to nějakým způsobem nasává. Je fajn, že tady je, možná si něco bude pamatovat. I když celý zápas nevydrží, je na ni moc dlouhý.

Jak se na kurtu cítíte?

Docela dobře. Nejsem zraněná, což je nejdůležitější. V tréninku to jde, otestují vás ale až utkání. Mezi legendami moc ne, ale jestli budeme hrát s neteří nějaké akce v Česku, tak to bude větší zkouška.

Prý byste se při turnaji Macha Lake Open ve Starých Splavech měla představit i v singlu.

Jo, to je pravda. Říkala jsem si, že bych se rozehrála. Přece jen je to už dlouho, co jsem neměla ostrý zápas, a debl s Bethanií v Praze se blíží. Říkala jsem si, že bych si ve Splavech dala čtyřhru s neteří a třeba i singl. Uvidíme, jestli to zvládnu.

Proč by ne?

Tak člověk už je ve 37 letech pomalejší, to nebudu zastírat. Ale zase to vynahradím zkušenostmi. Když jsem trénovala normálně s našimi holkami, které hrají na WTA, stačila jsem jim.

Marie Bouzková v Paříži říkala, že s vámi trénovala a že prý jste v legendách omylem.

To je hodná. Ráda si takhle zahraju, ale víc zápasů za sebou je zase něco jiného. Každopádně trénink s Maruškou byl fajn.

Máte šanci dostat se do čtyřhry profesionálek na Wimbledonu?

Asi ne. Potřebovala bych volnou kartu, ale to bych musela hrát s někým fakt top, což si nemyslím, že by v tuhle chvíli dopadlo.

Američanka Bethanie Matteková-Sandsová, se kterou jste letos chtěla na vybraných akcích startovat, totiž nastupuje s krajankou Sofií Keninovou.

Ano a pořád hrají o olympiádu. Mají tři páry na dvě místa, takže pro ně je škoda, že se jim na Roland Garros nezadařilo, protože kdyby se na olympiádu už dostaly, tak by spíš uvažovala o tom, že si Wimbledon zahrajeme spolu. Každopádně na turnaji WTA v Praze budeme.

A do Londýna na legendy nevyrazíte?

Dostala jsem pozvánku, ale nemůžu se jich účastnit, když zároveň hraju profesionální turnaje. Tady v Paříži už je to čistě exhibice, nemáme ani klasický pavouk.