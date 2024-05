Plivl na mě! pobouřilo trenéra Ústí. Nic nevyletělo, odmítl to kapitán Děčína

„Nebylo to o doktorovi, ale o prasáckém chování Děčína na konci,“ soptil ústecký generální manažer Tomáš Hrubý po výhře svého týmu 86:75, díky níž Sluneta vede 3:2 na zápasy a vysloužila si finálový mečbol.

V závěru bitvy a po jejím konci emoce explodovaly a ústecký trenér Jan Šotnar pak pobouřeně pravil: „Dneska to přesáhlo hranice, jsem úplně znechucený, co se na konci stalo. Oukej, můžou být nadávky mezi hráči, můžou směřovat i na mě od hráčů, kterých si vážím i v soupeřícím týmu. Ale když si na mě kapitán hostů odplivl, když jsem mu chtěl podat ruku, to překročilo všechny meze. Kazí mi to dojem.“

Na sociálních sítích se hned objevily záběry, že děčínský kapitán Tomáš Pomikálek minimálně pohyb podobný odplivnutí udělal.

„Ať mi ukáže, kde má nějaký plivanec. Ze mě vůbec nic nevyletělo,“ bránil se Pomikálek. „Jestli to chce (Šotnar) hrát mimo hřiště, jako se tady snažili už jiní, tak mi to přijde jako ubohost. Ať se snaží víc trénovat své hráče, a ne řešit blbosti kolem.“

Asistent u národního týmu Šotnar si stál za svým: „Odplivl na mě. Že si tohle kapitán k trenérovi dovolí! Flusnul na mě, to je vrchol. Jediný, kdo mi podal ruku, byl A. J. Walton.“

Ústecký trenér si do televizních kamer stěžoval i na nadávku od Matěje Svobody, s nímž se zná z reprezentace, děčínský tahoun mu později vysvětlil, že nepatřila jemu, ale chlapíkovi za ním. „Takže to beru zpět,“ omluvil se Šotnar.

Svoboda se v posledních sekundách hádal s jedním z domácích příznivců za lavičkou Slunety. A nakonec mu ukázal vztyčené prostředníčky. Ústečtí hráči pak museli držet pivota Delvona Johnsona, který chtěl na oporu Válečníků vystartovat.

„Svoboda se k našim fanouškům zachoval jako prase,“ sepsul ho ústecký šéf Hrubý. Jeho děčínský protějšek Lukáš Houser vášně krotil: „Asi bych to dál neřešil, je to vyhrocené, pojďme si to rozdat na hřišti. Nejde o život, malinko bych to zklidnil. Zítra slunce vyjde v Ústí i Děčíně.“

Derby se zvrtlo v závěru třetí čtvrtiny po krvavém zranění děčínského Jordana Ogundirana, kterého loktem při dopadu pod košem knokautoval Maverick Rowan. Pro Nigerijce zápas skončil, stejně tak pro hostujícího trenéra Tomáše Grepla po druhé technické chybě.

„Když jejich hráč potřetí udělá takový zákrok a vyřeší se to úmyslným faulem…,“ nechápal Pomikálek. „Nás to nakoplo, semkli jsme se.“

Ústecký pivot Johan Haiblík tvrdil: „Osobně mě trochu mrzí, jak se Děčín zachoval, protože si myslím, že není fair play odcházet bez podání ruky. Neřekl bych, že někdo z hráčů hrál nepřátelsky s úmyslem někoho zranit.“

Válečníci se ovšem čertili, že domácí neměli doktora, jak jim nařizují regule. „Na téhle úrovni to je něco neskutečného! V řádech je, že lékař tady musí být pět minut před zápasem a po celou jeho dobu. A nějaké výmluvy a řeči, to nás nezajímá,“ vyčítal rivalovi Houser. „Jordan měl docela dost roztržené čelo, hodně to krvácelo a hlavně byl i grogy.“

Absenci lékařského dozoru vysvětlil Hrubý: „Doktor byl zaseknutý na letišti po příletu z Londýna, byl na cestě, nezavnímali jsme, že nebyl v hale. Je to shodou okolností moje mamka, kterou Děčíňáci znají, pomáhá jim. Nemyslím, že to je velká chyba. Hlavně přeju Jordanovi, ať je v pořádku. A není otázka, jestli nás čeká trest za doktora, ale jestli čeká trest Děčín za jeho chování. Poradíme se, až vychladnou hlavy. Nejsme uplakánci, ale všechno má své meze. A tahle série si ty zbytečné excesy nezaslouží.“

Je však pravděpodobné, že všechny incidenty a křivdy se propíšou minimálně do atmosféry v hledišti v úterním zápase číslo 6 v děčínské Maroldovce, kde i bez toho bývá pekelná kulisa.