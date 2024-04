Svobodova top sezona? Jedině s titulem. Jakou k němu kreslí cestu?

„Jako Ostravák samozřejmě fandím svým, navíc tam hraje brácha. Na druhou stranu bych si hrozně rád zopakoval loňské finále s Opavou. Ale trochu víc si přece jen přeju derby s Ústím,“ říkal Matěj Svoboda, hrdina Armexu ve čtvrtfinálové sérii s Brnem, pro web NBL.basketball.

Podle tabulky to měla být nejvyrovnanější bitva, po dlouhodobé části čtvrtý Děčín však vyřadil páté Brno 4:0 na zápasy.

„Z dvojice Brno – Pardubice, která do poslední chvíle padala do úvahy, jsme si Brno přáli, protože jsme si na něj hodně věřili. I tak nás trochu překvapilo, jak jsme to zvládli, protože 4:0 nikdo vyloženě nečekal. Asi rozhodly naše zkušenosti z play off,“ zamýšlí se křídelník, který v klíčovém třetím zápase zaznamenal 30 bodů a 10 doskoků a zastoupil tak potrestané opory A. J. Waltona s Filipem Kroutilem.

„Jindy se musím víc podřizovat týmu, ale tady jsem věděl, že to bude potřeba vzít na sebe. Tyhle situace mám rád, nebojím se jich a vyšlo to. Nůž na krku mělo Brno, my jsme mohli jen překvapit. A hráli jsme úplně uvolněně,“ líčí.

Sám Svoboda zažívá individuálně patrně nejlepší sezonu, ale zároveň upozorňuje, že ještě není konec.

„Já vždycky říkám, že i individuální sezona se odvíjí od té týmové. Myslím, že se mi povedla i ta loňská, a pokud by týmový výsledek byl letos horší, tak bych ji jako nejlepší neviděl. Ale jestli Děčín dovedeme k titulu, tak to kariérní sezona bude,“ usmívá se 27letý reprezentant.

V létě mu končí v Děčíně smlouva. Prodlouží, nebo to zkusí v zahraničí? „Mám to tu moc rád, nechávám si to, až bude po všem. Samozřejmě s agentem po tom trochu pokukujeme, ale všichni víme, jak těžké je dostat se z české ligy ven. Něco se rýsuje, ale v tuhle chvíli o tom nechci mluvit.“