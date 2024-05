Děčínský Svoboda o rivalitě s Ústím: My nemáme rádi je, oni nemají rádi nás

„Bylo to asi nejhorších 24 hodin v mém životě,“ přiznal reprezentant, že ho mdlý výkon jeho Děčína v zápase číslo 3 omráčil. Porážka 69:83 mu vadila míň než její způsob. „Byl nedůstojný. Diváci by si zasloužili vrátit vstupné. A je vidět, že na nás platí víc bič než cukr.“

Byli jste v šatně hodně kritičtí?

Výkon byl opravdu tristní, chvílemi jsem se fakt za sebe a za nás styděl. Věděli jsme, že ve středu k tomu musíme přistoupit úplně jinak. Že je co odčinit. A to se povedlo.

Osobně jste to prožíval jak?

Bylo to asi nejhorších 24 hodin v mém životě, cítil jsem se hrozně. A byl jsem nervózní, protože jsem věděl, že máme nůž na krku. Že nemůžeme dovolit Slunetě, aby získala mečbol, aby nás doma dvakrát porazila. Šli jsme do toho naplno od začátku, šli jsme si za vítězstvím. Jsem pyšný na všechny, jak jsme to zvládli. Víc než mých 33 bodů je důležitý ukazatel týmového skóre.

Jak jste si první domácí porážku v play off vyříkali?

Padala slova trošku ostřejší, ale člověk to musí umět přijmout. V konečném důsledku jsou dobře míněná. Vidíme, co to s námi udělalo, namotivovalo nás to. Asi je pravda, že na nás platí spíš bič než cukr. Ale my nesmíme usnout na vavřínech, že jsme vyhráli o 30, nic to neznamená. Série je 2:2, v sobotu nás čeká asi nejtěžší a nejdůležitější zápas na Slunetě.

Jak se vypořádáváte s tím, že soupeř se na vás jako lídra soustředí?

Taktiky jsou různé, jak na jejich straně, tak na naší. Taky se snažíme míchat s obranami, vymyslet něco nového. Hrajeme s nimi letos asi desátý zápas a známe se moc dobře. Oni vědí, na koho se zaměřit u nás, to samé my. Já se soustředím hlavně na sebe. Že se mi třetí zápas nepovedl, vyčítám jen sám sobě.

Matěj Svoboda z Děčína se raduje.

Vy jste se ve středu poštěkal s Rowanem, dosud klidné derby se už trochu vyhrocuje. Cítíte to?

Jde do tuhého. Můžeme si přiznat, že my nemáme rádi je, oni nemají rádi nás. Jak hráči na hřišti, tak diváci, rivalita mezi městy je. Hraje se o finále, zápasy jsou nervózní. Asi se začne přiostřovat. Jen dobře, to k tomu patří. Rowen chytil Štěrbu kolem hlavy, to se mi nelíbilo. Atakovat fyzicky ho nemůžu, pustil jsem se do něj slovně.

Váš tahoun Walton a ústecký Nichols se zatím drží.

Buďme rádi! Víme, že když se Waltonovi občas zatemní před očima, je těžké ho krotit. Emocionálně celou sérii zvládá skvěle. Je pro nás velmi důležité, aby byl na hřišti, on si to dobře uvědomuje. Myslím, že už se do ničeho většího pouštět nebude. Ví, že rozhodčí jsou připravení ho potrestat. Disciplína, to potřebujeme!

Ve čtvrtfinále s Brnem trest dostali Walton a Kroutil. Pak jste si v kabině určili sankce za blikance?

Jsou celý rok stejné. Spíš jsme upozorňovali na druhou stránku, že být na lavičce místo na hřišti je větší trest než nějaká tisícikoruna.

Jaký bude pátý zápas?

Získat mečbol na svoji stranu je klíčové. Určitě to přinese mentální výhodu. Bude to boj. I přes poslední vysokou výhru se plno situací dalo vyřešit líp. Máme se z čeho poučit.