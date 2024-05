Ústecký triumf v řepkovém poli. Přitom náš nejhorší zápas v play off, řekl Šotnar

„A přitom s čistým svědomím musím říct, že to byl náš nejhorší zápas v letošním play off,“ uvedl ústecký trenér Jan Šotnar. „Na druhou stranu to je hrozné pozitivum k dalším utkáním, že i když se nám nedaří, jsme schopní to urvat a zvítězit.“

Válečníci navyklí na vypjaté bitvy vstoupili do partie číslo 1 lépe, domácí svírala nervozita a ztráceli 2:9. Deseti body v řadě ovšem otočili, chvíli nato vedli o osm, Děčín zase kontroval a přicvakl se. Divoké entrée ukázalo, jak bláznivá série roku může být; ostatně El Nordico je nepředvídatelné a třeskuté snad vždycky.

Ještě před poslední čtvrtkou měli hosté dva body k dobru, ale pak už si moc neškrtli. „V poslední čtvrtině nám odešel útok, rychle jsme nasbírali fauly, oni si v koncovce pomohli třemi těžkými trojkami. A my pak už na to nenašli odpověď,“ shrnul děčínský top skórer Matěj Svoboda, který nasázel 28 bodů. „Nevěšíme hlavu, zítra je další den, jsme odhodláni tady zvítězit!“

Výhru strhli na domácí stranu tradičně Lamb Autrey (20 bodů), který v poslední části propálil tři trojky, a Ty Nichols (22); ten po své trojce poslal polibek publiku. Předtím Slunetu táhl Kris Martin s 21 body, než se vyfauloval.

„Proti Pardubicím ve čtvrtfinále jsme takový výkon nepředvedli. Nechci snižovat kvalitu Děčína, ale nebylo to tím, že by nás do něčeho donutil. My byli nervózní. Když jsem šel po první půli do šatny a my vedli, ani jsem nevěděl, jak je to možné,“ nechápal Šotnar. „Měl jsem pocit, že nám zápas vůbec nevyšel. Ale když u soupeře dá Svoboda 28 bodů a ostatní se k němu nepřidají, jsme spokojení. Ovšem u nás nezahrála spousta klíčových kluků, přestože někteří dali přes dvacet bodů.“

Hala Slunety ještě nikdy v dějinách nebyla natřískanější, mobilní tribuny za koši a lavičky podél jedné strany hřiště navýšily její kapacitu na dva tisíce míst. Pořadatelé nahlásili 1 935 diváků. Souběžně s tím v děčínské Maroldovce fanoušci hltali přímý přenos na filmovém plátně. Ohlušující kulisa udělala ze sousedské řeže velkolepou show, což zvýraznilo i žluté a bílé peklo v hledišti podle triček, která si oblékli fanoušci konkurentů. A když halou obíhala mexická vlna? Husí kůže!

„Žlutá trička? Vypadalo to tu jako v řepkovém poli,“ vtipkoval zraněný domácí křídelník František Váňa. „Konečně tady lidi přišli fandit, paráda!“ děkoval publiku ústecký rozehráváč Martin Nábělek.

Ústecký kouč Šotnar zase chválil arbitry. „Hrálo se tvrdě, ale rozhodčí nedovolili zákeřnou hru. Doufám, že tento metr bude pokračovat, tato série si to zaslouží. Soustředíme se na sebe, Děčín taky.“

Druhý zápas vypukne v pátek na stejném místě znovu v šest večer. „Neříkám, že Děčín má nůž na krku, ale jestli byl dnes namotivovaný, v pátek bude ještě víc,“ tuší Šotnar. „Se dvěma prohrami by se mu jelo domů těžko. Ale věřím, že i my budeme hrát líp, vůbec jsme nepředváděli svůj basketbal.“