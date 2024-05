Kde je doktor!? Zraněného ošetřovali fyzioterapeuti, Ústí dostalo pokutu

„Ze strany pořádajícího klubu Sluneta Ústí nad Labem došlo k pochybení v tom, že nebyl při zápase přítomen lékař, jak ukládají sportovně-technické podmínky soutěže. Lékař musí být vždy přítomen v určité časové lhůtě už před zahájením zápasu, během něj a také po jeho skončení,“ uvedl Sedlařík.

Šéf ústeckého klubu Tomáš Hrubý vysvětlil, že první lékař Jiří Madar byl na dovolené ve Španělsku, druhým doktorem je jeho matka. Ta se však zasekla při příletu z Londýna na letišti. Nigerijského rozehrávače tak ošetřovali fyzioterapeuti obou týmů.

„Klub za toto pochybení dostal pokutu. Bylo přihlédnuto k tomu, že nezajistil lékaře ani adekvátní podmínky pro případné ošetření do příjezdu záchranné služby. Zároveň bylo zohledněno, že klub neprodleně zajistil příjezd záchranné služby k ošetření do nemocnice a také šlo ze strany Ústí o první přečin tohoto druhu v sezoně,“ doplnil.

Podle Sedlaříka šlo o zcela ojedinělý případ v rámci ligového provozu. „Byla některá utkání, kdy lékař měl drobné zpoždění, kdy nebyl přítomen předepsaných pět minut před startem zápasu a přišel třeba dvě minuty po začátku,“ prozradil. „Pokud se to stane poprvé, dostane klub důrazné varování, ale nikdy k tomu nedošlo opakovaně. Podle mých informací Ústí mělo dosud lékaře na každém zápase, takže tentokrát šlo o první případ. Kluby si to hlídají, vědí, že je to důležité.“

Ogundiran po zásahu loktem od protihráče Mavericka Rowana, který byl za svůj zákrok oceněn nesportovním faulem, silně krvácel z tržné rány v obličeji. Po ošetření v ústecké nemocnici byl propuštěn do domácí péče. O jeho dalším zapojení do série se bude rozhodovat v nejbližších dnech. Ústí vyhrálo 86:75, v sérii vede 3:2 na zápasy, semifinále se v úterý vrátí do haly děčínského Armexu.