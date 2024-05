Pasta, módní guru. Jeho oblečení zbožnuju, říká modelka Bezděková

„Už je tím specifický. Každý se těší, čím zas Pasta překvapí a okouzlí. Zbožňuju to. Mám ráda, když je někdo odvážný,“ řekla v pořadu Zakázané uvolnění Andrea Bezděková, Česká miss 2016 a velká hokejová fanynka.

Už v dětství se Pastrňák oblékal po svém, jak přiznala jeho maminka Marcela Ziembová: „Jsem máma, co pořád skládá komínky, ale on mi je vždycky zpřeházel. Měl snad rok a půl a už věděl nejlíp, co si má obléct.“

Nejlepší český hokejista si módní kreace oblíbil. Klobouků má doma hned několik. Je libo kostkovaný smoking s motýlkem? Nebo svítivě žluté sako? A co vánoční oblek se sněhuláky?



Vzal si ho v prosinci 2018 před duelem s Anaheimem. A když se ho po zápase novináři na netradiční outfit ptali, jen pokrčil rameny: „Je to jednoduché. Prostě modrá barva, na které jsou sněhuláci.“

Inu, pro někoho bizarní oděv, pro Pastrňáka rutina. Není divu, že ho fanoušci už několikrát zvolili nejlépe oblékaných hráčem NHL.

Po svém příletu do Prahy zaujal kupříkladu tílkem vlastní výroby. U trička si ustřihl rukávy. „Hrozně se tu potíme, chci mít co nejmíň oblečení,“ vysvětlil.

Teď už chce ale dělat parádu hlavně na ledě.