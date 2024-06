Při výbuchu auta zemřelo v Chorvatsku dítě z Česka, dvě ženy jsou zraněné

„Kolem 18. hodiny došlo z neznámé příčiny k výbuchu v oblasti Obrovace,“ uvedla chorvatská policie. Podle ní exploze zabila devítileté dítě a zranila dvě ženy ve věku 49 a 34 let. Byly převezeny do nemocnice v Zadaru. Jejich národnost ale neuvedla. V autě s nimi byl i 39letý muž, jenž byl propuštěn do domácího léčení.

Příčinu nehody policisté vyšetřují. Deník Zadarski zmínil, že se jednalo o občany České republiky, kteří zastavili na odpočívadle kvůli poruše vozidla.

„Došlo k blíže neupřesněnému výbuchu, při kterém zemřel jeden český občan a dva byli zraněni. Okolnosti se prošetřují,“ řekl iDNES.cz mluvčí ministerstva zahraničích věcí Daniel Drake.

„Můžeme oficiálně říci, že to nebyla mina. Co výbuch způsobilo a co mu přecházelo, bude známo po skončení vyšetřování,“ upřesnila televize Dnevnik Nove TV.

Policie následně informovala, že explozi automobilu s českou SPZ způsobilo neznámé výbušné zařízení, které se nacházelo v autě. „Policie nadále provádí šetření a další úkony trestního řízení s cílem zjistit všechny okolnosti vzniku této události,“ uvedli chorvatští vyšetřovatelé.