Po „tumoru“ jsem na čas stopnul rozhovory, už mě to nebavilo, říká Březina

„Vlastně i hraní v létě a venku má svou nezaměnitelnou atmosféru a je to takový svátek,“ přemýšlí dál Březina. Specialitou Letních shakespearovských slavnostní jsou noční zkoušky, kdy herci venku zkouší do brzkých ranních hodin. Proč? „Je to kvůli tomu, že tam třeba já nebo kolegové máme nějaké představení, takže člověk může dorazit třeba až v deset večer. A taky je to nutné, zkoušet ve tmě, kvůli světlům,“ vysvětluje.

Nejen pro herce je tak celá premiéra o něco více stresující záležitostí, než už běžně bývá. Jak se s tím Filip Březina vyrovnává? Dá se naučit psychickou i fyzickou zátěž postupem času lépe zpracovávat, když už má člověk za sebou zdravotní kolaps přímo na jevišti?

„Nevím, jestli se to dá vůbec naučit, protože on je to spíš takový plíživý stres, který jde neviditelnou cestou, ukládá se do podvědomí a pak jednou vybouchne. Nicméně, kdybych se se s tím naučil pracovat, budu samozřejmě moc rád. Spíš se teď snažím nestresovat zbytečně, protože takový ten overthinking, který asi známe všichni, je nejhorší,“ říká Březina.

Sám často a hodně sportuje: má za sebou nejen půlmaraton, ale i maraton nebo závod Beskydská sedmička. Má herectví s tak extrémním pohybem něco společného? „Herectví je sport. Opravdu si to myslím, a vlastně si i myslím, že je to v podstatě skoro manuální práce,“ odpovídá rodák z Ostravy, který tam i vystudoval konzervatoř a pak do Prahy zamířil na DAMU.

Humbuk okolo seriálu Smysl pro tumor se okolo Filipa Březiny už uklidnil, stopu v něm však zanechal. Profesní i lidskou. „Tumor nastavil laťku toho, co chci dělat a jak si myslím, že by to mělo vypadat a co by to mělo říkat, hodně vysoko. Přesně o tomto jsme se nedávno bavili s Péťou Uhlíkem, který má za sebou Hojera. A vnímá to podobně,“ říká.

Za poslední měsíce měl Filip Březina v rukou několik scénářů a nabídek rolí, ani pro jednu možnost se ale nerozhodl. Co ho k tomu vedlo? Jde jen o dialogy?

„Slova se dají změnit, ale taky jde o myšlenku. O to, jak je to napsané, o sdělení a smysl toho, proč něco nového vlastně točit. To mi občas uniká. Pak už nemám potřebu ty věci dál číst, natož na nich začít pracovat,“ přiznává herec.

Do nekonečného seriálu se proto asi jen tak nepohrne, ačkoliv tu možnost už zcela nezavrhuje. To je posun oproti postoji, jaký Březina zastával během studií. „Když je člověk na DAMU, tak je morál na prvním místě. Chcete vytvářet hodnoty, umělecký svět nějak pozvednout... Pak ale prostě časem zjistíte, že bez peněz žít tak úplně nejde.“

Na podzim Filipa Březinu čeká premiéra v Národním divadle, kde bude zkoušet Paní Bovaryovou společně s Denisou Barešovou, Martinou Preissovou nebo Robertem Miklušem. Ikonický příběh z pera Gustava Flauberta o touze po vášni, blaženosti a opojení zrežíruje Tomáš Loužný. A protože se Březina stal stálým hostem Národního divadla, bude v průběhu sezóny k vidění i v dalších představeních.

V rozhovoru se dále dozvíte, jak to má Filip s předsevzetími, proč se po úspěchu Smyslu pro tumor rozhodl přestat na pár týdnů s rozhovory, co mu překáží v improvizaci nebo proč mu verše ze hry Marná lásky snaha nejdou hlavy. Řeč přijde i na to, co má rád na Jimu Carreym nebo na co rád chodí do kina.