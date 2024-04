Na klinice po neshodách končí přednosta, nemocnice věří v setrvání lékařů

„Situace se naprosto uklidnila, s panem přednostou Nalosem jsme k 30. dubnu rozvázali pracovní poměr,“ uvedla Taťána Soharová, generální ředitelka Krajské zdravotní (KZ), pod kterou kromě Masarykovy nemocnice spadá dalších šest zdravotnických zařízení v Ústeckém kraji.

Z celkového počtu pětapadesáti lékařů, kteří na klinice pracují, běží výpověď devíti z nich, přičemž pět odchází na jiná pracoviště v rámci Krajské zdravotní, čtyři chtějí odejít mimo firmu. „S lékaři, kteří výpověď dali, jednáme. Předpokládáme, že odchodem přednosty jsme záležitost vyřešili a uvidíme, jestli je to přesvědčí, aby zůstali,“ poznamenala ředitelka.

Situace na klinice došla tak daleko, že zařízení kvůli nižšímu počtu lékařů snížilo počet lůžek na jednotce intenzivní péče. Podle informací MF DNES zhruba na polovinu.

„Nějaké dramatické omezení péče ale nepřipadá v úvahu. Musíme se domluvit s ostatními chirurgickými obory, aby upravili příliv pacientů tak, aby se organizačně zajistila určitá kontinuita. To určitě v elektivní, tedy plánované operativě jde. Je možné, že měsíc nebo dva bychom to řešili tímto způsobem,“ uvádí Taťána Soharová s tím že personální problémy na klinice by se pacientů výrazně dotknout v dlouhodobém horizontu neměly.

Marka Nalose, lékaře s dlouholetými zkušenostmi ze zahraničí, se MF DNES nepodařilo kontaktovat. K neshodám mezi přednostou kliniky a lékaři ale docházelo kvůli rozdílným názorům na další směřování i strategii kliniky.

„Jde o rozpisy služeb a lékařské postupy v jednotlivých případech,“ sdělila jedna z lékařek, která na klinice pracuje, výpověď nedala, ale s objemem práce spojeným s velkým stresem je tu dlouhodobě nespokojena.

Jak uvedla ředitelka KZ, o dalším rozvoji kliniky aktuálně vedení s lékaři a sestrami jedná. „Jsme velké zdravotnické zařízení a nemůžeme vyloučit, že se podobné situace budou stávat,“ sdělila ředitelka Soharová.

Vedení KZ aktuálně hledá jak nového přednostu KAPIMu, tak nové lékaře. Inzeráty vycházejí v odborném tisku. „Na pozici přednosty hledáme někoho, kdo zaštítí odbornou úroveň kliniky,“ uvedla ředitelka.

