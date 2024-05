Štěrba, děčínský Zorro: Maska mě neomezuje, radil jsem se i s Houškou

Nábělek o (ne)rozklepaných kolenech a domluvě rukama nohama I když se na první semifinálovou bitvu basketbalistů Ústí nad Labem a Děčína napěchovaly do Sportcentra Sluneta skoro dvě tisícovky diváků, domácímu rozehrávači Martinovi Nábělkovi se kolena nerozklepala. Řešil spíš jiný problém: jak si v ohlušující atmosféře se spoluhráči cokoliv říct. „Je těžké se v tom slyšet, občas je potřeba si něco říct, nějak si vyhovět. Často je to rukama nohama, ale atmosféra byla super a snad příště bude ještě lepší,“ přeje si ústecká dvojka na pozici rozehrávače. K prvnímu bodu pro Slunetu v semifinálové sérii s Válečníky přispěl osmi body. „Na výhru jsme se hodně nadřeli, dali jsme Děčínu dost čuchnout, udělali jsme si to zbytečně těžké. Nechali jsme se hodně přeskákat, ale naštěstí nás to nepoložilo. Byl to těžký zápas, kredit Děčínu, určitě nemáme vyhráno. Ukázali nám, že budou kousat i na naší palubovce,“ viděl se 178 centimetry nejmenší hráč na palubovce. První duel semifinále NBL. Jan Štěrba útočí, brání Martin Nábělek. Vedení v sérii je důležité pro sebevědomí, zároveň v úvodním duelu chce každý ukázat svému soupeři svaly. „Ale i Děčín nám ukázal sílu, neměli jsme to zadarmo. Ono to vypadá, že je to o deset bodů, ale oni vedl o tři, o pět, pak zase my, bylo to nahoru - dolů. Diváci se strašně bavili!“ Dorazilo jich 1 935, chybělo 65 lidí, aby se vyprodala navýšená kapacita hlediště. „Osobně jsem z toho zase tak vykolejený nebyl, ale viděl jsem na klucích, co šli do základu, že byli trochu nervózní. Já osobně jsem si udržel chladnou hlavu. Cítil jsem se dobře, tak uvidíme, jak to bude dál.“ I vizuálně se hlediště transformovalo. Ústečtí fanoušci si kupovali žlutá trika, takže se Sportcentrum Sluneta proměnilo ve žluté peklo s ostrůvkem bílého, což je zase tradiční barva Válečníků. „Konečně to vypadá, že nám lidi přišli fandit a ne že je tady jen někde posbírali. To si samozřejmě dělám legraci, v té žluté hlediště vypadalo skvěle,“ líbilo se Nábělkovi. I když se čekalo, že derby bude vyhrocené mezi fanoušky i hráči, první zápas proběhl relativně v klidu. „Nemyslím, že by na hřišti bylo něco extra, bylo to ve sportovních mezích. Něco málo občas někdo odsekne, ale že bychom po sobě nějak extra jeli, to zase ne.“