Kouč Vyškova po prohře: Vyrovnali jsme se Karviné ve všem, jen ne v gólech

„Jen oni potřebují na gól dvě šance, nám nestačily čtyři,“ povzdechl si trenér.

Jak byste první utkání zhodnotil?

V nás převládá zklamání, hlavně v kontextu výsledku. Co se týče herní stránky a taktiky jsme si zápas odpracovali dobře, bohužel nás Karviná v jednom okamžiku potrestala, jelikož byla přesnější a možná důslednější. Dokázali jsme mít po poločase dobrou pasáž, kdy jsme Karvinou zamkli a vytvořili si největší příležitost utkání, i když v prvním poločase jsme mohli skórovat taky. Pak jsme se hnali za výsledkem, ale tlačilo nás dolů, že jsme dohrávali v deseti, když tam přišlo zranění našeho hráče po využití všech střídání.

S nasazením, které někteří před zápasem zpochybňovali, jste spokojený?

Musím hráče v tomto pochválit. Bojovali o výsledek do úplného konce. Cítil jsem to už na tréninku, při taktické poradě, při rozcvičce a já věděl, že se vydají na maximum. Ale jsme v poločase, což je útěcha po tom výsledku a pozitivní faktor je, že výkonnost byla dobrá, hráči ze sebe vydali vše, co se dalo a teď musíme v neděli jet do Karviné, být trpěliví a když ten gól dáme, byť třeba v devadesáté minutě, můžeme uspět.

Podařilo se zbourat tvrzení, že druhá liga nemá na první, že je tam příliš velký rozdíl?

Byly tam pasáže, kdy jsme my i Karviná tahali za kratší konec tohoto utkání. Oba týmy měly své dobré okamžiky. Rozdíl byl viditelný jen v tom, že Karviné na gól stačí dvě šance, nám nestačí čtyři nebo pět. Vyrovnali jsme se jim ale v síle, tvrdosti, taktice, nasazení, pohyblivosti. Myslím, že si hráči sáhli na dno. Samozřejmě to ale bylo doma a pokud chceme pomýšlet na jakýkoliv úspěch, tak tento srdnatý výkon musíme předvést i v Karviné, abychom se na sebe v neděli večer mohli podívat a říct si, že jsme víc udělat nemohli.

Se střídáními jste čekal, pak jste zase rychle využil všechny možnosti.

Postupně jsme dávali do středu pole více ofenzivní hráče, snažili jsme se oživit křídelní prostory a měli jsme tam nachystaného žolíka Daniela Mbonu, od kterého jsme si slibovali energii a důraz či pohyblivost. Bohužel se do šance nedostal a je to škoda, protože jsme příležitosti měli. Ale znovu, je to poločas, máme před sebou devadesát minut.

Proč nehraje Santiago Eneme, který na jaře vypadal jako klíčový muž záložní řady?

Na Žižkově si natrhl přední stehenní sval. Byla tam větší ruptura, která jej vyřadila na minimálně šest týdnů.

Karviná postupně zpomalila hru a míč si jen posouvala mezi obránci bez většího napadání od vašich hráčů. Proč?

Musíte brát, že je to první zápas. Čekali jsme a váhali s otevřením hry, protože pokud by oni navýšili náskok na dva nula, bylo by to pro nás o dost těžší. To znamená, že jsme byli trpěliví a na posledních patnáct minut jsme to vysunuli.

Co změníte v nedělní odvetě?

Je brzo, abych to dokázal vyhodnotit. Máme zítra trénink, musíme se podívat, jak hráči vypadají, v jakém jsou stavu a v neděli se pokusíme trefit do výkonnosti kluků, do toho, kdo má více sil, a uvidíme.