Nymburk se s Olomouckem natrápil. Opavští obhájci udolali Ostravu

Opava připustila drama ve slezském derby jen v prvním dějství, které vyhrála 23:22. Pak už favorit náskok postupně navyšoval a vypracoval si vedení až o 16 bodů. Ostravě nepomohlo ani 18 bodů nejlepšího střelce zápasu Elyjaha Williamse.

„Narazily na sebe druhý a devátý tým, ale na palubovce to vidět nebylo. Ve druhé čtvrtině jsme šli do náskoku, který nás po nervózním začátku uklidnil,“ citoval Opavský deník trenéra mistrovského celku Petra Czudka.

Nymburk prohrál první dějství 20:24 a dlouho se nemohl dostat do tempa. Olomoucko domácí zlomili až ve čtvrté čtvrtině, do které vstoupili za stavu 71:71 a ovládli ji 32:10. Středočechům mimo jiné pomohli i hráči z lavičky, kteří se postarali o 43 bodů oproti soupeřovým devíti.

„Jsem spokojený s výsledkem. V play off se počítají jen výhry a je jedno, jestli je to o bod, v prodloužení, nebo o padesát bodů. Ve druhé půli jsme hráli dobrý basketbal v útoku i v obraně,“ uvedl v tiskové zprávě trenér Nymburku Francesco Tabellini.

„V poslední čtvrtině to nebylo jen o tom, že by soupeři docházely síly, ale my jsme je nutili k chybám, lépe jsme doskakovali a trefili jsme důležité body. Zítra očekávám, že začneme správně,“ dodal Tabellini.

Nejlepším střelcem zápasu byl hostující Amin Adamu s 31 body, jenž navíc přidal sedm doskoků a čtyři asistence. Nymburk se mohl opřít o Ty Gordona s 20 body a Jaromíra Bohačíka s 16 body.