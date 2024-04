Východní O dobyla Prahu i Kolín. Předkolo play off začalo překvapením

Do předkola play off ligy basketbalistů vstoupily lépe NH Ostrava a Redstone Olomoucko, které v nadstavbové části hrály ve výkonnostně slabší skupině A2. Nová huť zvítězila v Kolíně 83:76, Hanáci, kteří do vyřazovacích bojů postoupili jako poslední, dobyli halu USK Praha Folimanku po výhře 76:66.