Adamuova show nestačila. Není čas na výmluvy, hlásí trenér Olomoucka

ERA Basketball Nymburk - BK Redstone Olomoucko 103:81. Před loňským rokem vyhráli Středočeši osmnáct extraligových titulů v řadě, o to větší bylo překvapení, když je loni z trůnu sesadila Opava.

„Máme jediný cíl a po loňské sezoně obzvlášť velkou motivaci. Víme, že na nás bude velký tlak, ale věřím, že všichni jdeme za jedním cílem,“ zmínil před sérií nymburský kapitán Martin Kříž s tím, že jeho tým má opět nejvyšší ambice.

Hostující Olomoucko ovšem z pozice outsidera vletělo do zápasu odhodlaně a na konci první čtvrtiny překlopilo vedení na svoji stranu a vedlo o čtyři koše. K velkému překvapení pokračovali Olomoučané v jízdě i po změně stran, Nymburku v jednom okamžiku odskočili až na pět bodů, když na 33:28 upravil trojkou Žák.

O poločase Redstone vedl 44:42. Lví podíl na tom měl olomoucký rozehrávač Amin Adamu. Šestadvacetiletý Brit zapsal v zápase 31 bodů, což je jeho kariérní rekord.

Ještě po třetí třetině svítil na ukazateli skóre nerozhodný stav, jenže v poslední části se Olomoucku zcela sesypala ofenziva. Svěřenci kouče Hipshera dali jen deset bodů, a když se domácí po sekvenci 14:1 odpoutali na 85:72, bylo jasno.

„Kredit Nymburku, jak dokázal zápas zvládnout. Ve čtvrté čtvrtině nám rychle odskočili. Moji hráči bojovali a stejně tak to musí být i v pátek. Teď není čas na výmluvy, že my jsme unaveni, nebo že soupeř není v rytmu,“ řekl bezprostředně po utkání trenér Andy Hipsher.

Možnost reparátu mají Olomoučané znovu v pátek. Od 18 hodin startuje v Nymburku druhý špíl série. „My do toho zase dáme všechno. Po několika letech jsme postoupili, takže odevzdáme sto procent a určitě nechceme dostat 0:4 na zápasy,“ pověděl křídelník Olomoucka Erik Klepač.

„V play off se počítají jen výhry a je jedno, jestli je to o bod, v prodloužení nebo o 50 bodů. Není v tom rozdíl. Ve druhé půli jsme hráli dobrý basketbal v útoku i v obraně. V první půli jsme postrádali obezřetnost,“ shrnul domácí kouč Francesco Tabellini.

„Dovolili jsme toho soupeři příliš. Do druhé půle jsme to chtěli změnit a nastoupili jsme do správných kolejí. Soupeř se ještě držel, trefoval těžké střely, ale nakonec jsme našli způsob, jak zvítězit, odvedli jsme dobrou práci. Do série jsme vstoupili správnou nohou a teď se musíme soustředit na druhý zápas,“ uzavřel domácí trenér.