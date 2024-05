Jak chutná Keita. Šampion Oktagonu se vrací ve vyprodané hale ve Frankfurtu

Kvůli zranění musel vynechat v Ostravě svou premiéru v novém Tipsport Gamechangeru, turnaji lehké váhy (do 70 kg), kde si vítěz přijde na 300 tisíc eur. Ovšem odloženého čtvrtfinále milionové pyramidy se Keita (12-1) přece jen dočká. Fanoušci ho díky takřka pěti tisícům hlasů vrátili do hry. V sobotu ve Frankfurtu se utká s Nizozemcem Agym Sardarim (17-4).

„Cítím se skvěle, léčba proběhla velmi dobře. Už se nemůžu dočkat zápasu, jsem připraven na sto procent, no možná dokonce na dvě stě procent. Hlavně jsem moc šťastný, že jsem zpět ve hře. Miluju svou práci a tohle značí, že lidé mají rádi to, co dělám,“ říká Keita, jenž podepsal v lednu v Oktagonu novou smlouvu.

Přitom na něj měli spadeno elitní MMA organizace světa v čele s UFC. A divíte se? Současný šampion pérové divize Oktagonu, bývalý král lehké váhy, světová osmdesátka, bavič v kleci i mimo ni.

Když renomovaný server MMA Junkie nabídl na začátku roku žebříček zápasníků, které se letos vyplatí sledovat mimo UFC, Keita v něm nechyběl. „Rozený bojovník s tvrdými údery. Kromě síly, díky které vypíná soupeře, má i skvělou obranu proti takedownu a wrestlingu,“ píše web o šestadvacetiletém bijci.

„A teď chci ovládnout Gamechanger, jsem připraven na všechny soupeře,“ hlásí Belgičan s guinejskými kořeny.

Za dva a půl roku pod vlajkou česko-slovenské organizace prohrál jedinkrát. A dost smolně. Pamatujete? Loni na Štvanici odstoupil z titulového souboje s Matem Sanikidzem už po minutě. V prosinci v Ostravě si však spravil chuť, když v úvodu druhého kola knokautoval Nika Samsonidseho.

Pokud v sobotu skolí Sardariho, půjde na Predraga Bogdanoviče. „Soustředím se vždy jen na nejbližší zápas. Sardari je pro mě jeden z nejlepších bojovníků v celé pyramidě. Dvojnásobný mistr Cage Warriors, zkušený bojovník se skvělým skóre, takže už se nemůžu dočkat, až někoho takového ukončím.“

Ve frankfurtské Festhalle se představí i dva čeští zápasníci. Matouš Kohout (9-7) se střetne s Němcem Islamem Kapilaevem (9-4) a v hlavním zápase zabojuje Miroslav Brož (17-3) proti domácímu oblíbenci Christianu Eckerlinovi (15-6).

Na podzim se Oktagon do Frankfurtu vrátí. 12. října chystá turnaj na fotbalovém stadionu Deutsche Bank Park, domově bundesligového Eintrachtu Frankfurt. Půjde o druhý galavečer Oktagonu ve fotbalové aréně. Ten historicky první? 8. června v Edenu.