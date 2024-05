Muž si plní sny, chce se co nejvíc podobat Rickymu Martinovi

„Rickyho miluji a stojím si za tím, že je to nejpohlednější muž na světě. Ale dodnes jsem si nezvykl na to, jak vypadám, a poslední dobou přemýšlím nad tím, zda vůbec všechny ty zákroky byly dobrý nápad,“ uvedl muž pro server News18.

Na zákrocích a zkrášlovacích procedurách se navíc stal závislým a touží po dalších proměnách k lepšímu. Ačkoli se stále ještě nesmířil se svým novým zevnějškem, na kliniky plastické chirurgie ho to „táhne“.

„Není to ale žádný med. Musím uvést, že mi operace způsobily spoustu problémů. Nemohu pořádně dýchat, protože mám něco s nosem. Mám bolesti v místech, kde mám výplně, a kůže na obličeji v určitých místech nepříjemně pne. Nemohu říct, že bych něco takového doporučil dalším lidem. Měli by si to dobře rozmyslet,“ pokračoval.

Ve třiatřiceti letech se ani po třiceti zákrocích stále plně necítí jako dvojník Rickyho Martina. Sám přiznal, že se mu příliš nepodobá. Věřil, že mu pomůže už první operace, ale stále nevidí výsledek, který si původně vysnil. Přesto ho zastavují lidé na ulici a říkají mu, že vypadá jako zpěvákův rodný bratr.

„Dřív jsem byl obtloustlý a nenašel se nikdo, kdo by mi řekl, že jsem krásný. To už je minulostí a alespoň v tomto směru se můj život zlepšil. Když si ale uvědomím, kolik problémů jsem si zákroky přivodil, mám hned po náladě,“ doplnil.