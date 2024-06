Pes jí ukousl ret, po dlouhém trápení se žena dočkala nového

Čtyřiadvacetiletá modelka a profesionální skateboardistka z Kalifornie před čtyřmi lety kvůli psovi utrpěla vážná zranění. Nechybělo málo a zraněním by podlehla. Ztratila velké množství krve a upadla do bezvědomí.

Od té doby má za sebou řadu operací. Celkem už náklady na operace přesáhly v přepočtu sedm milionů korun. A podle lékařů je pravděpodobné, že ji ještě v budoucnu čekají další plastiky. Každá operace byla velmi bolestivá a Brooklinn nemohla mluvit ani jíst. Všechno trápení prý však stálo za to.

„Když jsem měla po první operaci, během které mi tkáň z jiné části těla přidělávali na obličej, vypadala jsem jako Grinch. Hodně lidí mě kvůli tomu šikanovalo. Nebylo mi to příjemné a neměla jsem se ráda. Nevěřila jsem, že se na sebe ještě někdy podívám do zrcadla a řeknu si, že jsem krásná. Měla jsem úzkosti, když jsem měla vyjít na ulici. Bylo velmi těžké se s tím vyrovnat,“ uvedla žena pro Daily Star.

Útok se stal před čtyřmi lety a dnes už by málokdo řekl, že měla za sebou Brooklinn tak rozsáhlé zranění. „Děkuji dnešní moderní medicíně za to, že se zase mohu cítit jako člověk. A jsem vděčná i své rodině, že mi byla obrovskou podporou. Bez nich bych to psychicky nezvládla,“ dodala.