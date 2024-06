Boha jsem pocítila až v bolívijském vězení, říká návrhářka Vojtková

Proč jste si ze všech míst na zemi vybrala za svůj cíl a později domov právě Bolívii?

Já jsem si ji tak úplně nevybrala, byl to spíš souběh událostí. Do té doby jsem byla nanejvýš někde na Slovensku. Moje nejlepší kamarádka ze Vsetína nám tehdy řekla: Mám v Bolívii sestru, nechcete ji se mnou letět navštívit? Psal se rok 1994, byla to doba bez internetu a já do toho skočila po hlavě. Vůbec jsem nevěděla, kam letím, neuměla jsem ani jazyk. Chtěla jsem pálit mosty, měla jsem někde v podvědomí, že už tam zůstanu.

Kdy jste si uvědomila, že je to pro vás země zaslíbená?

Ze začátku to tam pro mě bylo dost tvrdé. Ale nezastavovala jsem se. Měla jsem pocit, že pokud se vrátím do Česka, nesmím udělat ostudu. Že musím něco dokázat. Například to, že nejsem hloupá. Ze základní školy jsem totiž vyšla s pocitem, že jsem v životě úplně ztracená. Učení mě moc nebavilo, nebyla jsem v něm dobrá. Nechtěla jsem volat z Bolívie domů, že jsem tam zůstala bez peněz, že bydlím ve sportovní šatně, že nemám skoro co jíst. To mě hnalo dál. A pak se to začalo měnit, narodily se mi děti a můj vztah k té zemi se proměnil.

Takže nikdy nenastal okamžik, kdy jste si říkala, že je čas to vzdát? Třeba ani když jste onemocněla břišním tyfem?

Kolikrát jsem chtěla zvednout telefon a zavolat bráchovi, že jsem na tom špatně. Ale v tu dobu jsem neměla peníze ani na ten telefon. Volání do Česka bylo tehdy opravdu drahé. Navíc ve chvíli, kdy jsem měla tyfus, nebyla na takový telefonát ani síla. Ale díky své povaze jsem nad návratem zase až tolik neuvažovala. Po každé náročné situaci jsem se zase zvedla a šla dál.

V čem se Bolivijci liší od Čechů?

Možná je to dáno sluncem, ale Bolivijci mají ležérnější povahu. Nemají takové finanční zázemí, stát se o ně tolik nestará. V Bolívii se člověk musí postavit na nohy sám. Ale místní jsou tak nějak víc v pohodě. Češi jsou oproti nim víc disciplinovaní a puntičkářští. Za posledních třicet let se navíc Bolívie hodně změnila. Dřív byli muži dominantní machové, to se dnes už srovnává. Došlo ke zlepšení infrastruktury a pro turismus je situace také mnohem příznivější. Člověk si tu může žít velmi příjemně.

Kdy vám chybí Česko?

Chybí mi v podstatě jenom moje rodina. Ale já mám Česko v paměti z doby těch mých devatenácti let, kdy jsem odlétala. Všechno mi připadalo smutné a šedivé, protože se mi tu stala spousta smutných věcí. Republiku jsem opouštěla v době, kdy jsem to v sobě neměla vyřešené, a ta vzpomínka letěla se mnou.

Bylo vám třináct, když vám zemřela maminka. Byla první inspirací pro vaši návrhářskou kariéru? Jak ovlivnila to, co teď děláte?

Stoprocentně byla mou inspirací! Máma byla moc šikovná, pořád šila, pletla, háčkovala. Potrpěla si na detaily. Možná to v tu chvíli nebylo tak šmrncovní, jak bychom si to asi představovali – třeba jako džíny z Tuzexu –, ale byla to poctivá práce. Jako malá jsem sedávala vedle ní, a zatímco ona něco pletla, já jsem šila na panenku. Když máma udělala chybu, vypárala svou práci a všechno předělala. A to samé požadovala po mně, i když to bylo jen oblečení na panenku. Před čtyřmi lety jsem se bavila s její nejlepší kamarádkou. Prý s mým tátou řešila, aby mě po základní škole dal na studium oděvního návrhářství. On ale oponoval, že to nejde, protože bych se tím neuživila.

Edita Vojtková

módní návrhářka (49) Narodila se ve Vsetíně. Je mladší sestrou herce Romana Vojtka.

Když jí bylo 13 let, zemřela jí matka na rakovinu. O pět let později ztratila i otce.

V 19 letech odjela na půlroční pobyt do Bolívie, který se protáhl na 30 let. Prošla mnoha útrapami, vážně onemocněla, a dokonce kvůli své naivitě skončila ve vězení.

Nakonec se ale uchytila jako módní návrhářka. Dnes patří mezi nejznámější tváře bolivijské módy.

Má čtyři děti.

Kromě podnikání učí jógu.

Letos jí vyšla kniha Den, kdy jsem se poznala, v níž shrnuje svůj životní příběh a inspiraci pro plnohodnotnější život.

Co jste nakonec studovala?

Průmyslovku. Něco úplně jiného.

Tam jste asi nebyla moc šťastná.

To máte pravdu. Možná se to některým čtenářkám nebude líbit, ale myslím, že je opravdu důležité naslouchat dětem a jejich přáním. Za mého mládí byl titul nade vše. Nikoho nezajímalo, že mě to ve škole nebaví. Já si tam připadala jako černá ovce a byla jsem na všechno naštvaná.

Co vás později přivedlo k navrhování společenských a svatebních šatů?

Do Bolívie jsem si rovnou vezla šicí stroj. Začala jsem šít sukně a halenky, ale moc mě to nebavilo. A pak přišla moje kamarádka s tím, jestli bych jí neušila svatební šaty. Kývla jsem a chytlo mě to. Bolivijky mají rády všechno opravdu načančané, což není můj osobní styl. Ale baví mě to tvořit.

Kdo jsou vaše nejčastější zákaznice?

Od mladých nevěst až po jejich maminky. Za těch třicet let jsem ušila tolik šatů! Kam jdu, tam jsem někomu něco šila.

Jak vaše podnikatelské aktivity ovlivnilo mateřství?

Věnuju se návrhářství, mám salon, učím jógu a jsem maminkou čtyř dětí. Takže toho mám docela dost. Když jsem se svou poslední dcerou vycházela z porodnice, zazvonil mi telefon a ozvalo se: Edito, my jsme se ti nemohli dovolat, zúčastníš se příští týden přehlídky Bolivia Moda? Takže jsem s novorozencem v náručí odjela do dílny, protože jsem měla jen pár dnů na to vše přichystat. Kvůli porodu druhé dcery mi dokonce volali z porodnice, kdy už konečně dorazím, že na mě všichni čekají. Měla jsem kvůli nějakým obtížím naplánovaný císařský řez. Dvakrát jsem posunula termín, ale potřetí už jsem to dostala příkazem. Vždycky jsem byla v jednom kole. Ale dnes si mateřství už mnohem víc vychutnávám. Jsem opravdu vděčná za to, že mám to štěstí mít čtyři zdravé děti a práci, která mě moc těší.

Přivedla vás výchova vašich dětí k návratům do vlastního dětství?

Ano. Musím říct, že to nejvíc odnesl můj první syn a dcera. Prošla jsem si duševní proměnou a uvědomila si spoustu věcí, na kterých jsem začala pracovat. Můj syn má dost vlastností a tendencí po mně, tak jako já jsem měla hodně věcí od svých rodičů. Vím, že on si na to všechno, co mu nedělá dobře, musí přijít sám. Myslím, že rodiče v tomto případě jako autorita nemůžou moc dobře fungovat. To nedělej, to nesmíš, takhle se to musí… Daleko lepší je být dítěti příkladem. Někde jsem viděla takový hezký příběh: Synáčku, dej si pozor, kam šlapeš! A synáček na to: Tatínku, dej si pozor ty. Vzpomeň si na to, že já jdu v tvých šlépějích.

Ve vězení jsem pocítila Boha. Byla to otázka vteřiny, a co se v tu chvíli stalo, se nedá popsat.

Výchova dětí v Česku a v Bolívii je asi odlišná.

Rozhodně, ale nejde to moc porovnávat. Je to hodně ovlivněné kulturou. Rodiny jsou v Bolívii víc spojené. Děti žijí s rodiči déle a ani v dospělosti se od sebe moc neodlučují. Ve své branži pak často vídám tlak na to, aby děti dokázaly to, co se rodičům nepovedlo. Maminky mi vodí své mladinké dcery a chtějí z nich mít missky. Ve čtrnácti patnácti letech jim povolují plastické operace. Já se pak s těmi slečnami bavím a cítím, že je tyhle aktivity moc nebaví.

Myslím si, že každá matka musí sama vycítit, co je pro ni a pro její dítě nejlepší. Že je důležité, aby se napojila na vnitřní hlas – a neposlouchala okolí. Všichni máme svou vnitřní moudrost, jde o to ji umět vnímat. Často tento motiv vídám v pohádkách. Pohádky jsou takové naše duševní navigace.

V Bolívii jste si prošla opravdu lecčím včetně vězení. Podvedl vás člověk, který si od vás kupoval dům. Trest jste ale dostala vy. Jak se na tuto zkušenost zpětně díváte?

Jako na skvělý zážitek. Za mřížemi jsem byla několik dní a věděla jsem, že tam nepatřím. V té době jsem už cvičila jógu. Do vězení jsem vstoupila v nějakém stadiu šoku. A díky józe jsem si udržela klid. Úplně jsem se podřídila celému procesu. A dokonce jsem tam potkala spoustu známých. Zavřeli mě mezi třicítku žen, které ještě neměly rozsudek. Takže jsem sdílela prostor s lidmi, kteří tam byli kvůli drogám, prostituci, byla tam matka, co zavraždila svoje dítě, žena, která se pokusila o vraždu manžela...

Zkoušely mě vyvést z míry, ale já jsem se nenechala. Dokonce jsem s nimi cvičila jógu. A ony se mi pak začaly svěřovat. Pochopila jsem, co je k jejich činům vedlo. Přestala jsem se na ně dívat jako na vražedkyni, prostitutku nebo dealerku, místo toho jsem v nich viděla ženu, matku, dceru, sestru. Cítila jsem, že každé z nich strašně moc chybí láska. Každá z nich měla nějakou potřebu nebo důvod ke svým činům.

Se všemi jste sdílela celu? Jaké to bylo?

Ano, sdílely jsme jeden prostor. A stal se z nás kolektiv. V noci jsme daly na zem třicet matrací. Ležely jsme jedna vedle druhé a nemohly jsme spát. Všechny nás přepadaly noční můry. A tak jsem začala meditovat, soustředila jsem se na odpuštění – pro sebe i pro toho, kdo mě do vězení dostal.

Hlavou jsem odplula jinam. A pak jsem se setkala s Bohem. Takže pro mě to nejhorší nakonec bylo to nejlepší. Boha jsem dlouho hledala, ale nenacházela. Říkali mi, ať jdu do kostela, že Bůh je se mnou všude. Já to nechápala, ptala jsem se, jestli je se mnou i na záchodě. A ve vězení jsem Boha pocítila. Byla to otázka jediné vteřiny, a co se v tu chvíli stalo, se ani nedá popsat. Když mě propustili, všichni se mě ptali, co se se mnou stalo, že úplně zářím.

Ve vězení jste předcvičovala jógu. Jak jste se k ní vlastně dostala?

Jóga pro mě znamenala velký zlom. V té době jsem opravdu hodně pracovala. Měla jsem v sobě zažrané, že něco musím dokázat. Říkala jsem si, že musím tvrdě dřít, musím vydělávat. V dílně jsem tehdy trávila osmnáct hodin denně, nabírala jsem si jednu zakázku za druhou. V mém salonu jsme nevěsty nejenom oblékali, ale také česali a líčili. Můj rekord byl tehdy čtrnáct nevěst během jediného víkendu. Byla jsem ve stresu, denně jsem cítila obrovské vyčerpání a neměla jsem skoro žádný čas na své děti. Bylo to hrozné.

A pak prostě přišel střih. Zkolabovala jsem. Našla jsem si na internetu kurz, díky kterému jsem se mohla stát certifikovanou lektorkou. Tehdy jsem si myslela, že jóga je něco jako gymnastika, že dodá tělu pružnost. Ale začala jsem objevovat něco docela jiného. Jóga mě úplně vysvobodila. Rozhodla jsem se obchod zavřít a zase skočit po hlavě do nových vod. Jóga je se mnou od té doby pořád. Poskytla mi spoustu nástrojů, jak se dostat do vlastního nitra a jak si ho uspořádat. Už bez ní prostě nemůžu žít. Pokud zrovna neučím, tak cvičím sama doma.

Kde se vzala myšlenka na napsání knihy?

Vracím se k tomu, že jsem si potřebovala něco dokázat. Tvrdě jsem pracovala, hodně jsem v byznysu vyrostla a všichni mě znali. Tak jsem se rozhodla, že k tomu všemu, co dělám, budu ještě spisovatelkou. A napíšu o tom, jak mě život strašně potrestal. To byla moje původní myšlenka. Ráda říkám, že jsem knihu začala psát egem a dopsala jsem ji srdcem. Uprostřed psaní se ve mně něco změnilo. Někde jsem četla, že často cestujeme velmi daleko, abychom se přiblížili svému duševnímu životu. Ten je ale po celou dobu v nás. Jedeme si pro pochopení, to ale můžeme najít i u sebe doma. Jenže někdy člověk musí cestovat, aby tomu všemu porozuměl.

Sama sebe se ptám, jestli moje starosti mají řešení. Pokud vidím cestu, není důvod si dělat hlavu.

Knihu jste napsala ve španělštině. Do češtiny jste ji ale sama nepřekládala, je to tak?

Máte pravdu. Psát ve španělštině a pak si to ještě překládat do češtiny by pro mě byl dost velký zápřah. Španělština je zdobná řeč – jeden význam jde popsat mnoha způsoby. A proto moc obdivuju Terezku Restrepo Garcíu, která knížku přeložila. Odvedla dobrou práci. Měla jsem pocit, že pochopila, co jsem chtěla sdělit. Další lidé v nakladatelství pak výsledek ještě doladili. Patří jim velký dík a obdiv. Nečekám, že budou na mou knihu všichni čtenáři naladění, není to čtení pro každého. Někdo třeba miluje romány, ale například já ne. A je to tak v pořádku, nejsme všichni stejní. O to víc mě těší práce lidí z nakladatelství, protože mám pocit, že mě pochopili.

Jak na knížku reagovali lidé v Bolívii?

Moc hezky. Psala mi třeba spousta kamarádek: Edito, jsem v tomto místě a pořád jenom brečím. Psaly mi, že by mě chtěly obejmout. Nebo taky to, že v určitých pasážích viděly samy sebe. Nejde o můj příběh. Ten je taková ukázka toho, že není všechno zlato, co se třpytí. Člověk vidí někoho v časopise a řekne si: Ta se ale má! Jenomže už nevnímá to, co je za těmi lesklými stránkami. Všichni žijeme normálním všedním životem.

Píšete o důležitosti vnitřního hlasu. Jak jste se ho naučila poslouchat vy?

Díky józe. Všichni ví o vnitřním hlasu, ale málokdo se na něj napojuje. Je důležité, abychom si uvědomili, jak na sebe mluvíme. A když je to neustále negativně, je potřeba s tím něco udělat. Postupně po malých krůčcích si přepsat zafixované návyky. Nejde si ze dne na den říct: Tak a od zítřka nebudu tvrdohlavá. To nefunguje.

Kdybyste mohla čtenářkám doporučit první krok, díky kterému můžou samy zlepšit svůj život, co by to bylo?

Pohodlně si sedněte, zavřete oči a začněte volně dýchat. Díky tomu se zklidníte, rozproudíte krev a můžete se na sebe napojit. Zaměřte se na nějaký bod v sobě. Já ho mám mezi očima, někdo v žaludku… A pak jenom dýchejte a pozorujte, co vlastně máte v hlavě, na co myslíte. Jsou to různé myšlenky? Jde jedna přes druhou? Je tam jen jedna, která vás trápí? Takové sezení může chvilku trvat a věnovat se mu můžete kdykoli. Srovnáte si, na co myslíte. Zda jsou to pozitivní, nebo negativní myšlenky. Většinou bývají negativní. Potom se zaměřte na to, co s tím. Sama sebe se ptám, jestli moje starosti mají řešení. Pokud ne, nemá smysl trápit se něčím, co nemůžu změnit. A pokud vidím cestu, není důvod si s tím dělat hlavu. Je to ale práce. Každý krůček nás pak posouvá ke změnám.

Přečetl si knížku i váš bratr Roman (Vojtek, herec – pozn. red.)?

Ano. On toho nikdy moc neříká. Pověděl mi ale, že je na mě pyšný. A já to cítím. Stejně tak jako já jsem na něj byla vždycky hrdá. Jsem ráda, že se splnil můj sen, aby tady v Česku na mě byli pyšní.

Viděla jste Romanovo představení Otec v šestinedělí. Jak se vám líbilo?

Je hodně povedené, rozhodně bych ho doporučila. Roman byl vždycky můj idol. Obdivovala jsem ho úplně ve všem. A věděla jsem, že to dotáhne daleko. Nicméně to představení mě překvapilo, bratr je v něm opravdu výborný. Celkově jeho práci sleduju a jsem jeho fanynka.

Co byste poradila svému mladšímu já, které se právě ocitlo na cestě do neznámé země na druhé straně světa?

To, co v pohádkách – řiď se svým srdcem.