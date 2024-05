Žena nechce stárnout, za omlazovací procedury utrácí měsíčně desetitisíce

„Utrácím své vlastní peníze. Po nikom nic nechci, dělám to za vlastní prostředky. Takže na tom nevidím nic divného. Mám na to a chci se nechat hýčkat. Málokdo to chce přiznat a plně si to uvědomuje, ale o pleť bychom se měli starat pravidelně už zhruba od osmnácti let. A ne že si ve třiceti vzpomeneme, že by bylo fajn začít používat krém na obličej,“ uvedla modelka pro server Getsurrey.

Její život se prý točí hlavně okolo návštěv u kosmetičky, kadeřníka nebo maséra. Je to pro ni tak trochu terapie, během které si „vyčistí“ hlavu a vyhýbá se stresu. „Jednu věc ale nesnesu: nenávidím posilovny. Nechodím tam, protože mě nebaví cvičit za přítomnosti dalších opocených lidí,“ pokračovala.

V minulosti se sebou nebyla tak spokojená jako dnes. Kvůli tomu také podstoupila plastiku nosu a úpravu tvaru brady. Zatím je spokojená jen s těmito zákroky, ale v budoucnu nevylučuje další plastiky. Chce zkrátka vypadat mladě co nejdéle.

„Hodně lidí mě za mé chování odsuzuje. Jsem ke všem upřímná, nic neskrývám. A možná to jim vadí. Mnoho lidí se totiž bojí přiznat, že za sebou mají nějaké zkrášlovací zákroky. Lidem vadí i to, kolik peněz utrácím. Já ale říkám, že jsem abstinent a nemám žádné jiné takové návyky. Tak zkrátka investuji peníze do sebe jiným způsobem,“ doplnila.