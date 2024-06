Svádět ho, počkat, nebo to předem vzdát? Když chcete víc než jen kamaráda

Co vzít v úvahu?

Zóna přátel je jako bludiště, kde Amorův šíp míjí cíl. Vy jste připravena na milostný příběh, zatímco objekt vašeho zájmu se zasekl v sitkomu Buďme jen přátelé. Zažívat lásku bez odezvy je vždycky trpké, ale být přitom v roli kamarádky, to je hotový emoční očistec. Jak se z něj dostat?

Zmapujte terén

Než do někoho investujete příliš mnoho času a úsilí, zjistěte, co vlastně hledá. Zda se k sobě hodíte, nebo byste musela zapracovat na tom, abyste se jeho objektem zájmu stala. A jestli se případně někým takovým vůbec stát chcete – možná byste ráda zůstala spíš sama sebou?

Připravte se na přespolní běh

Když zjistíte, že jste se ocitla v kamarádské kolonce, koukejte se z ní co nejdřív dostat. Protože čím déle v ní setrváte, tím těžší bude se z ní vymanit. Připravte se proto mentálně i emočně na to, že změna z kamarádského vztahu na romantický se nestane ze dne na den, může to trvat týdny, měsíce nebo i déle.

Přijměte možnost odmítnutí

Nechceme vás odrazovat, ale kdyby náhodou. Doporučujeme dopředu prozkoumat svoje možnosti a odložit přemýšlení ve stylu „všechno, nebo nic“. Díky tomu dokážete přistupovat k situaci s chladnější hlavou a budete méně náchylná k chybným krokům, které zraňují (a tím vlastně i odstrkují) objekt vaší náklonnosti. Mějte na paměti, že nakonec bude rozhodnutí stejně právě na něm. A že když z jeho strany zájem nebude, neznamená to konec světa.