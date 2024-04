Byl nejtlustším chlapcem světa, pár let po operaci je z něj nový člověk

Péče o kdysi obézního chlapce byla velmi náročná. Rodiče neměli sílu na to, aby s ním mohli manipulovat. Mýt ho museli ve speciálním bazénku, který měli na dvoře. Pod „faldy“ se mu tvořily opruzeniny, do nich se dostávala infekce a často k němu musel přicházet lékař.

Po operativním zmenšení žaludku se mu podařilo výrazně zhubnout. Nyní v osmnácti letech váží sedmaosmdesát kilo a s hubnutím prý rozhodně není u konce. Stále nezahálí, každý den cvičí, protahuje celé tělo a dohlíží na něj profesionální trenér, který se jako jediný v minulosti rozhodl poskytnout mu služby zadarmo.

„Maximálně ho podporuji. Má moc rád sport, takže to jde velmi lehce. Má sestavený i zdravý jídelníček a skvěle spolupracuje,“ uvedl jeho trenér pro server před časem Dailystar.

Ještě před pár lety rodiče chlapce nevěřili, že by Arya někdy mohl zhubnout. Báli se, že se ani nedožije dospělosti a doufali v zázrak. Díky štědrým sponzorům si nakonec mohli dovolit operaci, během které jejich synovi lékaři zmenšili žaludek, a on tak měl rázem menší chuť na jídlo. „Dříve jsme před ním museli zamykat ledničku. Měl stále hlad, bylo to šílené. Jedl množství jídla pro tři,“ doplnili rodiče.