Sedmačtyřicetiletá žena se pyšní tělem dvacítky, může za to tanec

Na Instagramu přidává videa, kde tancuje a stále jí roste počet fanoušků, které její pohyby fascinují. „Tančím The Shuffle. Je to styl tance, který vám rozpohybuje každičký sval v těle a rozhodně zatočí s kily navíc. Spálíte tolik kalorií a navíc si užíváte ten pocit, že tančíte. Nemučíte se jako při běhání,“ říká.

Poprvé s tímto druhem tance začala až ve dvaačtyřiceti letech. Do té doby byla štíhlá, ale jak sama říká, rozhodně neměla svaly. Nyní má vypracované břicho a dokonalé nohy. „Moje tělo je ve skvělé kondici a to nemluvím o psychice. Ten pocit po cvičení je k nezaplacení. Cítím se mnohem lépe, než když jsem cvičila v posilovně nebo si šla zaběhat. Je to zkrátka absolutní výbuch štěstí a spokojenosti,“ pokračovala.

Tento pohyb doporučuje i lidem, kteří se necítí ve své kůži a mají nějaká trápení. Je to skvělý recept na lepší náladu. „Je skvělé, že nemusíte nikam chodit. Cvičit navíc můžete na oblíbenou hudbu. V pohodlí domova a klidně v teplákách nebo pyžamu. Lepší je v teniskách, ale klidně to zkuste i na boso. Fantazii se meze nekladou. Zkuste to už dnes a uvidíte, jak se váš život změní k lepšímu,“ doplnila.