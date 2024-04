Čtyřnásobná matka nemohla uživit rodinu, tak si našla sponzory

Nina měla opravdu bizarní byznys plán. Ač to zprvu vypadalo jako něco nereálného, po letech si splnila všechny sny včetně dokonalého těla. „Chtěla jsem vypadat lépe a dopřát si krásná velká ňadra. Neměla jsem na to po smrti manžela finance a prioritou byly moje děti. Kamarád mi tehdy navrhl, že bych si mohla najít sugar daddyho a nechávat si od něj platit. Nejdřív mi to přišlo šílené, ale není na tom nic špatného,“ myslí si žena.

Za plastiky utratili její sponzoři v přepočtu přes dvacet milionů korun. Každá plastika prý byla podle Niny potřeba, protože si podle svých slov musela dát po čtyřech dětech tělo do pořádku. „Můj první sponzor byl z Anglie, takže jsme měli vztah na dálku. Neviděli jsme se naživo, ale oběma nám to takto vyhovovalo,“ pokračovala. Dostávala od něj v přepočtu sto tisíc korun měsíčně a stačilo jí to na chod domácnosti i pravidelnou kosmetiku. Ne však na plastické operace.

„Než jsem se odhodlala k tomu být sugar baby, měla jsem tři zaměstnání a i tak mi to nestačilo. Vím, že je moje práce pro mnohé neakceptovatelná. Nechápou, že to dělám. Ale jsem máma čtyř dětí,“ pokračovala pro Daily Mail. „Sponzoři“ platí i studia všem jejím čtyřem dětem a kupují jí drahá auta i kabelky a jiné doplňky. Za ušetřené peníze mohla pro rodinu koupit velký dům a dopřává jim dovolené v exotických zemích.

„Stejný luxus si zaslouží každá žena, proto pomáhám všem, které do toho chtějí jít. Poskytuji jim poradenství a dávám dobré tipy. Už to dělám několik let, takže vím vše, co je potřeba,“ doplnila. Nic ale nedělá zadarmo, takže i její poradenství si nechává dobře zaplatit.