OBRAZEM: Nespoutaná Bella Thorne, která odhaluje dokonalé křivky

Herečka Bella Thorne začínala jako nevinná dívka u Disneyho a dnes je z ní dračice, která už má i co do činění s filmy pro dospělé. Podívejte se do galerie na snímky, kterými těší své fanoušky. S průhlednými šaty vyrazí bez okolků i do společnosti a na červený koberec.