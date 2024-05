Budoucnost randění? AI za vás partnery protřídí, říká zakladatelka seznamky

Whitney Wolfe Herdová, zakladatelka seznamky Bumble

„V blízké budoucnosti byste mohli se svým AI randícím správcem konzultovat všechny své nejistoty a on by vám poskytl produktivní tipy na to, jak komunikovat s ostatními lidmi,“ řekla Herdová v rámci letošní konference Bloomberg Tech v San Franciscu.

Myšlenka na to, že by nám umělá inteligence pomáhala s flirtováním, není nová. Nástroje jako YourMove.AI a Love Genius ji využívají na to, aby uživatelům pomáhala formulovat dostatečně zajímavé životopisy a zprávy.

Podle nedávné studie AI platformy Pollfish používá jeden ze tří mužů ve věkové skupině 18 až 34 let ve Spojených státech ChatGPT na to, aby mu radil ohledně vztahů. Oproti tomu, stejné chování reportuje pouze 14 procent žen ve stejné věkové skupině. Vize Herdové jde, pokud jde o využití umělé inteligence, ještě o něco dál.