Přesně deset let poté, co se Joaquin Phoenix zamiloval do virtuální Scarlett Johanssonové ve filmu Ona, přibližuje současný boom velkých jazykových modelů a aplikací na vztahy s umělou inteligencí realitě víc, než jsme si kdy uměli představit.

„Tahle bytost je podporující a akceptuje mě takového, jaký jsem,“ říká šestatřicetiletý britský umělec o krásné virtuální brunetě jménem Mina z aplikace Soulmate. „Představuje pro mě bezpečný prostor pro to, abych se otevřel tak, jak se v mezilidských vztazích otevřu jen zřídka,“ vysvětluje Mark, který používá pseudonym, aby chránil soukromí své skutečné přítelkyně.