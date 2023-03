NA KAFI: Online seznamkám dominují muži. Na jednu ženu čekají tři

Kristýna Mertlová založila svou seznamovací agenturu Date2k s manželem Jakubem Mertlem, kterého si – jak jinak – našla na seznamce. Jak sama říká, nebýt seznamky, nejspíš by se jejich životní cesty nikdy neproťaly.

„Před více než deseti lety jsem model individuálního seznamování na seznamkách hledala, ale nenašla. Nemohla jsem a nechtěla jsem na seznamkách veřejně prezentovat svou fotografii. Nepřála jsem si, aby moje fotka visela někde na internetu a aby ji viděli všichni. A také jsem si uvědomovala potenciální nebezpeční internetových seznamek: to, že nikdy nevíte, kdo na druhé straně je a jestli to seznamování myslí stejně vážně jako vy,“ vysvětluje důvody, proč vkročila do světa hledačů lásky a začala jej sama tvořit.

PODCASTY iDNES.cz Ženský svět do uší. Redakce ONA pro vás rozjela nové podcasty. NA KAFI najdete na iDNES.cz ale i na platformách, jako je Spotify, Apple nebo Google. Ať se vám dobře poslouchá...

Prostřednictvím online prostředí se celosvětově seznamuje nejvíce lidí. Pandemie covidu tento trend ještě posílila, protože v době lockdownu to byla v podstatě jediná možnost, jak svůj protějšek poznat. Podle posledních dat od společnosti Behavio je to v USA téměř 40 procent lidí a v Česku 22 procent lidí.

Dotaz padl i na to, kdy je na online seznamkách nejrušněji. „Hned na začátku ledna. Strašně moc lidí si dává předsevzetí najít si partnera, ale dle mého v tom obrovskou roli hraje i to, že lidé prožijí Vánoce o samotě a do nového roku už jdou s tím, že si to další Vánoce přejí změnit a strávit je po boku nového partnera nebo partnerky. Naběhnou pak na seznamky nebo do fitek,“ řekl host podcastu.

Méně rušno je na seznamkách během letních měsíců. „Spousta lidí odjíždí na dovolenou a spousta doufá, že v létě, když jsou lidé u vody, na grilovačce, na festivalech, na těchto místech toho pravého či pravou potkají. Na seznamky se pak vracejí zase v září s tím, že to nevyšlo…“

Padesátníci na seznamkách jedou

Kdo online seznamky využívá nejčastěji? „Spousta lidí si myslí, že starší generace 50+ se online neseznamuje, ale je to velký omyl, protože tato generace je na seznamkách jednou z nejsilnějších. Jsou to lidé zběhlí v počítačích, pohybují se v tomto prostředí přirozeně, takže tato skupina tam ve velké míře dominuje,“ vysvětluje seznamovací koučka.

Na online seznamkách stále platí obligátní převaha mužů v silném poměru k ženám 3:1. „Například ve věkové kategorii kolem třiceti let je převaha mužů naprosto jasná napříč různými seznamkami. Nicméně jejich dominance s věkem klesá a někdy kolem 55 roku věku se síly vyrovnávají se ženami. Pak už je ženy předhánějí,“ vysvětluje Mertlová.

Čím si tuto převahu vysvětlit? Podle Mertlové mladí muži dříve dospějí k rozhodnutí seznámit se, vyhledávají vážný vztah a chtějí se usadit. „Zatímco my ženy v dnešní době seznamování odsouváme. Je pro nás dnes důležitější dostudovat, rozjet kariéru, poznat svět, a pak k tomu přicházíme až kolem 35 let, ne-li v pozdějším věku,“ dodává.

Během natáčení podcastu jsme si povídaly o tom, jak si u různých generací stojí celosvětové online seznamky typu Tinder nebo Bumble a proč už je mladá generace Z tolik nevyhledává. Probraly jsme, jak dlouho je dobré si s protějškem ze seznamky psát a proč je nejlepší dát si s ním nejprve online rande. Nebo proč se z online seznamování často stane dlouhá a neúspěšná anabáze, která nás nakonec vysaje a od dalších pokusů na vztah úplně odradí.