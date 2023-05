NA KAFI: Lidé stále hledají osudovou lásku, ale přeceňují chemii

Markéta Šetinová je socioložkou, jejíž hlavní pracovní náplní je láska. Založila Institut Moderní láska, kde pomáhá lidem se seznamováním a kde spolu s kolegyněmi pracují na vzdělávání lidí v oblasti vztahů. Zajímá ji seznamování a jeho proměny v čase.

„Našim motem je, že každý se může v lásce zlepšovat, že rozhodně to není tak, že někdo vztahy od přírody umí a někdo ne, ale že všichni jsme schopní se v lásce vzdělávat a posouvat,“ představila koncept v podcastu Na Kafi.

S jakými stereotypy se u svých klientů nejčastěji potýká? „Stále máme velká romantická očekávání, jsme tím živeni ve filmech, v literatuře, vyprávíme si o tom. Hledáme velkou romantickou lásku, čekáme obří gesta, kdy vše bude bez řečí fungovat. Není to pro nás ale užitečné, běžné vztahy jsou mnohem obyčejnější a pro všechny, kteří v tom dlouhodobém vztahu jsou, je to velké úsilí,“ zdůraznila.

V 21. století podle ní mladí lidé stále věří v pravou lásku. Vztahy více řeší a prožívají. „Stále také platí genderové stereotypy, kdy se velká proaktivita čeká od mužů a žena bude stále dobývána. V naší společnosti stále silně platí, že muž platí na prvním rande, udělá první krok, ženu osloví. A žena bude dělat drahoty. Docela mě překvapuje, kolik lidí tomu dává velký význam,“ uvedla v podcastu.

Otec, milenec, guru i nejlepší kámoš

Naše přemýšlení o partnerství se však v čase proměňuje a nároky na protějšek velmi vzrostly. „Ještě před dvěma generacemi jsme partnera vnímali jako druhé ruce do domácnosti, někoho, kdo finančně zajistí rodinu a postará se spolu s námi o děti. Další očekávání nebyla tak podstatná, to plus mínus stačilo. Dnes očekáváme tento základ, ale náš partner musí být zároveň náš nejlepší kamarád, skvělý sexuální partner, musí nám dát zpětnou vazbu k naší práci, měl by být náš spirituální guru, společně se máme rozvíjet… je toho opravdu hodně, co za nároky na sebe lidé nakládají,“ uvedla socioložka.

„Ze své praxe znám lidi, kteří jsou singl a přijdou k nám s dlouhým nákupním seznamem požadavků na svého budoucího partnera nebo partnerku,“ dodala v podcastu.

Co s tím? Dívat se kriticky na své nároky, zda mi v seznamování spíše pomáhají nebo škodí a zda jsou pro mne skutečně užitečné. „Je realitou, že to, co po partnerovi požadujeme, ve sto procentech nenajdeme. Zároveň podle psycholožky Samanthy Joel nelze dopředu odhadnout, co nás bude v životě dělat šťastnými a jsou faktory, které při seznamování přeceňujeme: atraktivita, práce partnera a společné zájmy. To jsou věci, které jsou pro lidi při seznamování často důležité, ale ukazuje se, že nejsou důležité pro vztah. Například na společné zájmy klademe zbytečně veliký důraz,“ zmínila v podcastu Markéta Šetinová.

Přeceňovaná je i vzájemná chemie. „Jakoby to znamenalo, že když mám s někým silnou chemii, budu s ním mít automaticky funkční a naplněný vztah. Ano, některým to funguje, ale jsou lidé, které přitahují druzí, s nimiž však nejsou schopní navázat dlouhodobý a spokojený vztah. Rozhodně nikoho nepodporuji v tom, aby šel do vztahu s někým, který je nám odporný, nebo tam ta přitažlivost není. Ale je třeba pohlížet na chemii jako na spektrum, je třeba rozšířit její význam. Já beru za chemii i to, že je k nám druhý ohleduplný a laskavý a podobně,“ vzkázala.

Markéta se zabývá i seznamováním v kontextu jednotlivých kultur. Na Kafi jsme si povídaly například o tom, ve které zemi mají aplikaci, jež při seznamování zjišťuje zda potencionální pár není příbuzný. A kde se randí ve čtvrtek večer. Kdy je potřeba ve vztahu vzít zpátečku, protože už je mrtvý? A dokážou muži a ženy vytvořit krystalické přátelství bez sexuální touhy? Poslechněte si nový díl podcastu Na Kafi.