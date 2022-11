Podcast NA KAFI: Jsem hodně punková letuška, popsala život Adéla Elbel

PODCASTY iDNES.cz Ženský svět do uší. Redakce ONA pro vás rozjíždí nové podcasty. NA KAFI najdete na iDNES.cz ale i na platformách, jako je Spotify, Apple nebo Google. Ať se vám dobře poslouchá...

„I do Prahy na Národku jsem přijela 17. listopadu přímo z natáčení s kufrem. To jsem já,“ směje se v podcastu Ona DNES Adéla Elbel, když popisuje svůj rozlítaný život. Za svou prací aktuálně startuje ze dvou domovů – z Prahy, kde žije s dětmi, a z Brna, kde žije její přítel.

Rozhovor s komičkou, jako je Adéla, se dělá velmi těžce. Je tak optimistická, že se zkrátka musíte smát. I když se probírají těžká témata, jako je rozpad manželství a její kniha Doba temna.

Co dělá pro to, aby se udržela silná a zůstala jí radost ze života? Proč už několikrát prošla známou pouť do Santiaga de Compostela? Jak se jmenuje její další kniha? A kdy si konečně udělá řidičák? Stand-up komičku, moderátorku, textařku a spisovatelku Adélu Elbel si poslechněte v dalším díle podcastu NA KAFI.