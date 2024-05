Plynu v Evropě vládne Equinor. Jednu závislost jsme vyměnili za jinou, sílí hlasy

Když se na jaře roku 2024 sešli v Amsterdamu přední světoví obchodníci s plynem, na setkání vládla nejdříve obvyklá pracovní atmosféra. Dokonce i během diskuse o smlouvách na nadcházející zimu. Pak se ale mezi účastníky rozšířila zpráva o závadě v největší evropské továrně na zkapalněný zemní plyn, která se nachází za polárním kruhem v Norsku.

Equinor je norská energetická společnost. Vyvíjí projekty v oblasti ropy, plynu, větru a solární energie a zaměřuje se také na operace na moři a průzkumné služby.

Problém, který se objevil během plánovaného testu bezpečnostních systémů, se rychle odstranil. V mezičase ale způsobil skokový nárůst ceny zemního plynu.

Neplánované odstávky na několik týdnů výrazně snížily norský vývoz, a protože cena plynu byla ještě více vystavena vlivu Equinoru, začali obchodníci věnovat větší pozornost každodenním zprávám o změnách v plánech údržby.

„V rámci společnosti Equinor existují informační bariéry a postupy, které zajišťují dodržování předpisů, aby všichni účastníci trhu měli přístup k citlivým tržním informacím ve stejnou dobu,“ uvedl mluvčí společnosti Gassco, které působí jako neutrální a nezávislý provozovatel plynárenského systému.

V Nizozemsku to účastníkům konference připomnělo vliv norské společnosti Equinor.

Sázka na jednu kartu

Za více než dva roky od ruské invaze na Ukrajinu, která způsobila prudký nárůst cen energií, norský ropný a plynárenský gigant v tichosti obsadil pozici, která kdysi patřila ruskému Gazpromu. Norsko nyní podle informací agentury Bloomberg dodává přes 30 procent plynu mířícího do Evropy. Pro srovnání, Gazprom před válkou dodával přibližně 35 procent veškerého plynu v Evropě.

Z více než 109 miliard metrů krychlových zemního plynu, které Norsko loni vyvezlo do Evropy, zhruba dvě třetiny uvedla na trh a prodala společnost Equinor. Takové množství by stačilo k zásobování Německa až do roku 2026.

„Význam společnosti Equinor se dramaticky změnil se snížením dodávek z Ruska,“ uvedla Irene Rummelhoffová, vedoucí oddělení marketingu v norském kolosu.

Nový význam společnosti také vyvolal otázky, zda evropští politici opět neohrožují své země tím, že se až příliš spoléhají na jediného dodavatele. Přestože je Norsko vnímáno jako stabilní obchodní partner s dlouhou a konzistentní historií dodávek, delší výpadky a řešení problémů s údržbou měly v poslední době dopad na celý kontinent.

Názor, že plyn v dohledné době nezmizí, vynesl Norsko do centra diskuse o zajištění evropských energetických zdrojů. Německý ministr hospodářství Robert Habeck uskutečnil počátkem ledna 2023 oficiální návštěvu Osla. Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová se o dva měsíce později vydala na norské naleziště zemního plynu Troll, které zajišťuje deset procent dodávek na kontinent.

V posledních dvou letech Norsko dvakrát navštívila také evropská komisařka pro energetiku Kadri Simsonová. „EU nadále počítá s Norskem jako s partnerem pro tento konvenční zdroj energie,“ řekla při březnovém projevu v norském hlavním městě.

Protože norské ceny plynu jsou vyšší než ruské, po snížení ruského exportu se objevily názory, že Norsko z dodávek na úkor Evropy bohatne. Vlády i obchodníci ale nové tržní podmínky akceptovali a kritika polevila. Norsko, které není členem EU, se nikdy nestydělo za to, jakou důležitost plynu přikládá. Podle Norů by zemní plyn měl hrát při zelené transformaci evropské energetiky klíčovou roli.

Ekologická budoucnost s otazníkem

Nová role Norska jako dodavatele plynu do Evropy je velmi výnosná. Vývoz dosáhl v roce 2022 rekordní výše 1,4 bilionu norských korun (2,97 bilionu Kč), ale zároveň vrhá otazník na ekologickou budoucnost Norska.

Země se sice stala lídrem v iniciativách, jako je přechod na elektromobily, ale nedávný prudký nárůst poptávky po plynu měl za následek přesměrování finančních zdrojů i lidských talentů zpět do ropného a plynárenského sektoru. Organizace jako Greenpeace vyjádřily obavy, že rozmach norského plynu v Evropě by mohl být na úkor „ozelenění“ Evropy.

Evropa je na tom, pokud jde o zásobování plynem, mnohem lépe než před rokem, ale situace i tak zůstává nestabilní. Jakékoli ohrožení dodávek paliv může rozkolísat trhy. „Očekává se, že Norsko bude letos v létě pokrývat větší část evropských potřeb plynu, protože jeho zařízení se po loňské rozsáhlé údržbě vrací do plného provozu,“ napsala začátkem května analytička Nnenna Amobiová. „Neplánované odstávky by však mohly omezit toky plynu a poslat ceny nahoru,“ uvedla.

Zároveň mohou dodávky zemního plynu z Norska letos dosáhnout nového rekordu. Společnost Equinor pracuje na zvýšení své kapacity a na omezení úzkých míst zefektivněním údržby. Mantrou vlády země, často opakovanou ministrem energetiky Terje Aaslandem, je, že Norsko bude stabilním a dlouhodobým dodavatelem energie po celá desetiletí.

„Zda se to podaří, se teprve ukáže. Vzhledem k nové vlně LNG z USA a Kataru, která bude spuštěna v příštích několika letech, význam Equinoru a norského plynu pro Evropu nakonec poklesne,“ uvedl Christopher Kuplent, vedoucí energetického výzkumu Bank of America. „Nové projekty umožní evropským spotřebitelům plynu o něco lépe vyjednávat o snížení cen,“ uzavřel pro Bloomberg.