Papírové účtenky jen na vyžádání. V Česku sílí snahy uzákonit ty digitální

„Cílem je mít jednotný formát digitálních účtenek tak, aby celý systém byl pro spotřebitele, ale i firmy co nejjednodušší. Všechny účtenky by pak byly uloženy v jedné aplikaci a zákazník by nemusel instalovat desítky aplikací různých prodejců jako je tomu nyní,“ zmínila pro iDNES.cz Petra Milcová z tiskového oddělení MPO.

Resort průmyslu a obchodu tvrdí, že digitální účtenky jsou výhodné pro obě strany – jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele. „Na straně podnikatele jde zejména o úsporu nákladů a času, rychlejší integraci na účetní systémy včetně archivace, ekologický přístup a bezpečnost prodeje. Spotřebitelé mají pak lepší přehled o nákupech i okamžitý přístup ke všem účtenkám,“ dodala Milcová. Podle ní by k tisku účtenky mělo dojít jen tehdy, když si zákazník o papírovou účtenku požádá.

Podle analýzy společnosti Fidoo vycházející z podrobných dat o více než tisícovky malých a středních podnicích vygenerovaly tyto firmy za loňský rok přes dva miliony účtenek. „Firem v Česku je přes půl milionu, přičemž ty největší firmy vygenerují účtenek mnohem více než ty menší – celkově tak je ročně vystaveno přes miliardu účtenek. U spotřebitelů, kterých je víc a nakupují několikrát denně, bude tento počet násobně vyšší,“ říká CEO Fidoo Petr Herzmann.

„Řadu účtenek přitom vlastně ani nechcete, ale obchodník má zákonnou povinnost vám ji vystavit a firmy je potřebují k evidenci. Navíc účtenky časem blednou a stávají se nečitelnými, takže řada účetních ve firmách každou účtenku raději okopíruje, což znásobí množství zbytečného papíru,“ říká Herzmann.

O účtenky v aplikaci je zájem

Někteří zákazníci již nyní jeví o účtenky uložené pouze v telefonu zájem.„Zavedení funkce elektronických účtenek v roce 2022 dosud vedlo k úspoře přes 67 milionů nevytištěných účtenek. Funkci elektronických účtenek v rámci naší mobilní aplikace Lidl Plus využívá každý druhý zákazník,“ zmínila například mluvčí Lidlu Eliška Froschová Stehlíková.

Možnost odejít s účtenkou pouze v telefonu nabízí také například řetězec Albert. „V roce 2023 využívalo elektronickou účtenku devět z deseti aktivních uživatelů aplikace, díky čemuž bylo ušetřeno 15 tisíc kilometrů účtenkového papíru,“ sdělil ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček.

Pepe Rafaj ze Sdružení pro digitální účtenky vysvětluje, že mezi elektronickou a digitální účtenkou je rozdíl. Ta elektronická totiž obvykle pouze o naskenovaný́ nebo digitálně zachycený obraz fyzické papírové účtenky. Takové účtenky jsou určeny pro vizuální zobrazení, ale neumožňují automatizované zpracování.

„Za digitální účtenku považujeme takový formát účtenky uložený v ISDOC (textový soubor XML), který je algoritmicky zpracovatelný, odeslaný do nediskriminační sféry vlivu zákazníka s tím, že bude příjemce moci co nejjednodušeji ověřit, že je autentická,“ zmínil Rafaj.

Účtenky na e-mail

Resort průmyslu a obchodu říká, že účtenky by mohlo být možné zaslat také zákazníkovi přímo na e-mail. Ten by zákazník mohl obchodníkovi poskytnout například prostřednictvím QR kódu.

O detailech a různých možnostech se však bude diskutovat. „Pokud by byl legislativně zaveden jednotný formát účtenky, podpořilo by to rychlejší vývoj nových technologických řešení a variant,“ uvedla Milcová.

Podle resortu průmyslu a obchodu je cílem, aby všechna navrhovaná opatření byla realizována nejpozději do konce první poloviny roku 2025, a to včetně ukončení případných legislativních procesů.