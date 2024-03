Bohaté Norsko postihl nedostatek vajec. Nekupujte do zásoby, prosí producenti

Zní to skoro absurdně. Nejbohatší evropská země se potýká s nedostatkem vajec, píše rakouský deník Der Standard. Vejce v norských supermarketech chybějí a poptávka ze strany spotřebitelů je vyšší než množství vajec, které jsou v současné době k dispozici.

Producenti se snaží navýšit dodávky do obchodů a zároveň varují před skupováním vajec. Na regálech častokrát visí cedule, které oznamují jejich nedostatek.

„Vejce mohou být vzhledem k vysoké poptávce vyprodaná. Naši dodavatelé dodávají průběžně, ale občas může být vajec nedostatek. Omlouváme se za způsobené potíže,“ informuje plakát v supermarketu Kiwi.

Vejce nejsou už delší dobu

Nedostatek vajec trvá od loňského léta a nespokojenost roste jak mezi potravinovými řetězci, tak mezi dodavateli. „Coop dostává vejce každý den. Není to tak, že by byl naprostý nedostatek, ale obecně je na trhu příliš málo vajec na to, aby se pokryla tak vysoká poptávka, takže se obáváme, že některé položky mohou být na krátkou dobu vyprodány,“ říká Harald Kristiansen, ředitel komunikace v Coop Norway.

Når Europa trenger egg stiller lille Norge opp og tømmer egne hyller. Nordmenn trenger jo ikke egg. Hilsen Prior. pic.twitter.com/nNvQXQUw03 — Núñez' right peg (@jabbidabbadoo) January 5, 2024

Podle komunikační konzultantky společnosti Nortura Matildy Aronssonové je to poprvé za patnáct let, kdy došlo k nedostatku vajec. „Přijali jsme několik opatření. Mimo jiné dovážíme více vajec pro průmysl, aby se norská vejce mohla přednostně prodávat maloobchodníkům a stravovacím zařízením,“ vysvětluje.

„Kromě toho počítáme s tím, že slepice necháme snášet o několik týdnů déle, než je obvyklé,“ dodává Aronssonová. Velikonoce plné vajíček budou podle ní velkou výzvou.

„S dostatečným dovozem a dalšími opatřeními můžeme zajistit, že norská vejce budou do Velikonoc na trhu dostupná,“ slibuje, zároveň ale přidává i varování. „Doufáme, že lidé nebudou vejce skupovat, mohlo by to situaci zhoršit,“ uzavírá podle rakouského deníku.