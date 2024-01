Norský státní investiční fond vydělal každému Norovi 910 tisíc českých korun

Na výnosech fondu se polovinou podílely technologické akcie. Technologickým firmám loni pomohl průlom v podnikání v oblasti umělé inteligence, zlepšení celkového ekonomického výhledu a očekávání nižších úrokových sazeb.

Nejhodnotnější byly podíly ve společnostech Microsoft, Apple a Nvidia. Nejhodnotnější netechnologickou firmou byla farmaceutická firma Novo Nordisk, které patřilo osmé místo.

Norsko do svého takzvaného ropného fondu loni převedlo v přepočtu 1,5 bilionu českých korun, což byla druhá největší částka v historii po rekordu z roku 2022, kdy do fondu stát převedl v přepočtu 2,3 bilionu korun.

Norsko je významným vývozcem ropy a největším evropským dodavatelem plynu, kterým se stal předloni po poklesu dodávek ruského plynu do Evropy. Země těžila z vyšších cen energií v reakci na invazi Ruska na Ukrajinu. Právě zisky z těžby ropy a zemního plynu Norsko převádí do svého fondu s cílem zajistit ekonomickou budoucnost země i poté, co zásoby fosilních paliv dojdou.

Loňský zisk fondu vychází na v 907 tisíc českých korun na každého z 5,4 milionu obyvatel Norska. Hodnota majetku fondu pak vychází na 6,8 milionu korun na obyvatele.

Na konci loňského roku tvořily akcie 70,9 procenta aktiv fondu; v roce 2022 podíl akcií činil 69,8 procenta. Podíl dluhopisů se snížil o 0,4 procentního bodu na 27,1 procenta. Fond také investuje do nemovitostí a 0,1 procenta prostředků fondu byla investována do infrastruktury obnovitelných zdrojů.