Smrt v oblacích. Let do Singapuru má po silných turbulencích jednu oběť

Stroj nouzově přistál v Bangkoku, kde už na něj čekaly záchranné týmy.

Thajská média uvedla, že zraněných bylo na palubě nejméně 30, Singapore Airlines počet zraněných neupřesnily. Na palubě stroje Boeing 777-300ER, který odletěl v pondělí z londýnského letiště Heathrow a přistál v úterý v 15:45 místního času (10:45 SELČ) v thajské metropoli, podle nich bylo 211 pasažérů a 18 členů posádky.

Obětí nečekané situace byl 73letý Brit, který do Singapuru cestoval se svou manželkou, uvedly úřady na tiskové konferenci. Ženu hospitalizovali v nemocnici v Bangkoku. Podle BBC není vyloučené, že senior dostal infarkt.

„Singapore Airlines vyjadřují svou nejupřímnější soustrast rodině zemřelého. Naší prioritou je poskytnout veškerou možnou pomoc všem cestujícím a členům posádky, kteří byli na palubě letadla,“ uvedly aerolinky v prohlášení.

„Letadlo se najednou začalo naklánět a třást, takže jsem se začal chystat na to, co se bude dít. Najednou letadlo výrazně kleslo, takže to všechny ty, co seděli a nebyli připoutaní, okamžitě katapultovalo ke stropu,“ řekl agentuře Reuters 28letý student, který byl na palubě stroje.

„Někteří lidé narazili hlavou do zavazadlového prostoru a promáčkli ho, narazili do míst, kde jsou světla a masky a prorazili ho,“ uvedl.

Data specializovaného portálu FlightRadar24 ukazují, že letadlo letělo ve výšce asi 11 300 metrů, než v úterý krátce po 10:00 SELČ v průběhu asi tří minut prudce kleslo do výšky 9 400 metrů. Zde se drželo necelých deset minut, než pokračovalo v sestupu a za necelou půlhodinu přistálo v Bangkoku.

Na letišti v hlavním městě Thajska na letadlo čekaly zástupy záchranářů. Zraněné cestující sanitky převezly k ošetření.

Odborníci oslovení BBC tvrdí, že silné turbulence nelze vždy předvídat, ale že jsou kvůli klimatu častější. Úmrtí a zranění jsou ale vzácná.