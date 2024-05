Turbulence mění pravidla pro podávání jídla v letadlech. Trvalé poutání zatím nebude

Letecká společnost Singapore Airlines zavádí přísnější pravidla na palubách svých letadel. Děje se tak poté, co letadlo mířící z Londýna do Singapuru postihly silné turbulence, během nichž jeden člověk zemřel. Desítky dalších skončily kvůli zraněním na jednotce intenzivní péče. „Je nepravděpodobné, že by letecké společnosti nařizovaly používání bezpečnostních pásů vždy a na každém letu,“ říká odborník.