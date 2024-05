Pasažéři z letu hrůzy přistáli v Singapuru. Turbulencí přibude, tvrdí odborníci

Na pasažéry čekal na letišti v Singapuru i ředitel letecké společnosti Singapore Airlines Goh Choon Phong. „Je nám velmi líto traumatického zážitku, jímž si všichni na palubě SQ321 prošli,“ uvedl ve videu na sociálních sítích. Dodal, že letecká společnost poskytne lidem veškerou potřebnou podporu a zavázala se, že bude plně spolupracovat při vyšetřování.

Let SQ321 byl na cestě z londýnského letiště Heathrow do Singapuru s 211 cestujícími a 18 členy posádky na palubě, když se v úterý dostal do silných turbulencí. Boeing 777 se v nich propadl o zhruba 1 800 metrů během tří minut, uvedl v úterý dopravce.

Při turbulenci zahynul 73letý Brit, jehož britská média identifikovala jako Geoffa Kitchena, který jel na dovolenou se svou ženou. Ta byla mezi cestujícími převezenými do nemocnice v Bangkoku. Další z lidí na palubě zůstává v thajské nemocnici v kritickém stavu.

Turbulencí bude přibývat

Odborníci upozorňují, že na turbulence by si měli cestující zvykat, protože jich bude přibývat. Podle některých na tom má velký podíl změna klimatu. Vztah mezi ní a turbulentním letem sice podle vědců není možné přesně určit, řada studií z posledního desetiletí ale naznačuje, že změna klimatu může v budoucnu turbulence skutečně zhoršit, pokud se tak již neděje, píše agentura Bloomberg.

Například studie publikovaná v loňském roce v časopise Geophysical Research Letters zjistila, že turbulence v některých částech světa mohou být na vzestupu už nyní.

V roce 2017 vyšla v časopise Advances in Atmospheric Sciences studie, která pomocí simulací klimatických modelů zkoumala transatlantickou zimní turbulenci v čistém vzduchu v souvislosti se změnou klimatu. Právě takové turbulence jsou velmi nebezpečné kvůli tomu, že je piloti nemohou snadno odhalit.

Turbulence nejsou totiž spojeny s žádným viditelným projevem počasí. Pět let stará studie z vědeckého časopisu Nature pak zjistila, že změna klimatu již zvyšuje turbulence prostřednictvím zvýšení takzvaného vertikálního střihu v severoatlantickém tryskovém proudění.

Data nejsou přesná

„Nedávno jsme zjistili, že silná turbulence čistého vzduchu v severním Atlantiku se od roku 1979 zvýšila o 55 procent,“ uvedl Paul Williams, profesor atmosférických věd na univerzitě v Readingu.

Ne všichni odborníci jsou ale o tom, že změna klimatu již způsobuje větší turbulence letů, zcela přesvědčeni. Například Larry Cornman, fyzik zabývající se studiem turbulencí v americké nadaci pro výzkum atmosféry NSF, tvrdí, že sice není nerozumné si myslet, že existuje vztah mezi turbulencí a oteplováním světa. Je však skeptický ke studiím, které tvrdí, že tento vliv je jistý.

„Je to částečně proto, že data o výskytu turbulencí nejsou příliš přesná,“ říká Cornman. Nejběžnějším zdrojem informací o turbulenci jsou totiž hlášení pilotů, která jsou podle něj velmi subjektivní.

V každém případě je podle odborníků pro bezpečnost během letu nezbytné poslouchat všechny pokyny pilota a ideálně zůstat připoutaný po co nejdelší část letu, uzavřela agentura Bloomberg.