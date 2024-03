Kvůli turbulencím nouzově přistálo letadlo mířící do Newarku. Zranilo se 22 lidí

Nouzové přistání si v pátek vyžádal let z izraelského Tel Avivu do Newarku ve státě New Jersey. Boeing 787 společnosti United Airlines byl nucen nouzově přistát na newyorském Stewartově mezinárodním letišti. Let byl odkloněn kvůli extrémním turbulencím, které na palubě zranily 22 cestujících. Informoval o tom Daily Mail.