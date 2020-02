Letadlo muselo nouzově přistát kvůli mobilu zaseknutému v sedačce

Let z londýnského Gatwicku do floridské Tampy trvá obvykle pět hodin. Cestujícím letu BA-2167 se ovšem přelet přes Atlantský oceán výrazně prodloužil. A to kvůli pochybení jednoho z pasažérů v business třídě, kterému podle spolucestujících vyklouzl mobil na sedačku tak nešťastně, že při snaze jej vysvobodit omylem aktivoval její sklopný mechanismus.

K jeho smůle se ovšem telefon do tohoto mechanismu zachytil, ze sedačky se záhy vyvalil kouř. Při jejím sklápění zjevně prorazil vnější plášť telefonu a poškodil baterii. Posádka kvůli tomuto incidentu odklonila let na nejbližší letiště. V té době se letadlo nacházelo ve výšce 11,5 tisíce metrů nad mořem. O 25 minut později dosedlo na plochu mezinárodního letiště na Bermudách, zde již čekaly v pohotovosti pozemní jednotky.

Po odstavení letadla posádka nařídila okamžitou evakuaci. Letištní hasiči museli sedadlo následně demontovat, aby se dostali k poškozenému telefonu. Jeho majitele nicméně nepotěšili, jen potvrdili, co už zřejmě tušil delší dobu, telefon byl jeho neopatrným počínáním fatálně poškozen.

Cestující na bermudském letišti nedobrovolně strávili přibližně dvě hodiny. Let BA-2167 na plochu mezinárodního letiště v Tampě, kam původně mířilo, dosedlo se zhruba dvouapůlhodinovým zpožděním. Stačilo přitom, aby cestující zvolil správný postup.

Není sice zřejmé, zda na tomto konkrétním letu posádka cestující varovala před takovým počínáním, ale správně by se měl každý cestující, který se dostane do podobně svízelné situace, obrátit na letušky. Určitě by se nikdo neměl předmět zapadlý do sklopného mechanismu sedadla snažit vysvobodit vlastními silami. Neobratné počínání může mít podobný průběh jako v případě nešťastného incidentu na letu British Airways.

Za nouzové přistání v tomto případě nemohly aerolinky, následky by tak mohl nést cestující. Společnost British Airways se nicméně k incidentu oficiálně nevyjádřila. Není jasné, zda vůbec a případně jaký postih dotyčnému nešikovi hrozí. Lze však předpokládat, že minimálně spolucestující, kteří kvůli narušení letu nestihli návazný spoj, se dožadovali kompenzace.