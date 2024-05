Superhrdinové jsou out. Hollywood zaměřil pozornost na svět videoher

Když mladá herní vývojářka Nadia Thorneová nedávno otevřela svůj mail, myslela si, že je to žert. Vyčetla z něj totiž, že jistá hollywoodská produkční společnost chce z její videohry udělat film. Sama je totiž jednou ze čtyř autorů stojících za hrou Dredge, nezávisle produkovanou hrou, v níž se mísí poklidné rybaření s vesmírným hororem. Přestože počin sklidil v březnu 2023 nadšené recenze ze strany herní komunity, nebyla to podle ní záležitost, která by přilákala miliony lidí do kin.

Žádosti o prodej práv však přicházely dál. A to nikoli od bezejmenných firem, ale od společností stojících za trháky jako Harry Potter nebo Star Trek. O několik měsíců později Thorneová a její tým konečně uzavřeli dohodu se společností Story Kitchen, firmou, kterou založili producenti ježka Sonika. Na základě hry Dredge vznikne celovečerní film. Informaci přinesla agentura Bloomberg.

„Všechna velká studia jsou teď hrami zřejmě nadšená,“ říká vývojářka. Myslí, že filmové zpravování její hry se podaří a že bude mít příběh úspěch i u filmových diváků.

Dost bylo superhrdinů

Po záplavě komiksových filmů jsou filmoví diváci americkými superhrdiny přesycení. Šéf Společnost Walt Disney Bob Iger v polovině května prohlásil, že jeho společnost sníží počet filmů a televizních pořadů Marvel, které ročně vydává, na polovinu, tedy na zhruba dva.

Hollywood se mezitím poohlíží po videoherním průmyslu jako po další úrodné půdě pro nápady na příběhy. Díky hitům, jako je Super Mario Bros. ve filmu (2023) byly v posledních dvou letech pro film a televizi zfilmovány desítky videoherních sérií od trháku God of War až po Grounded.

Mnohé z těchto adaptací jsou stále ve vývoji. Ty, které byly vydány, již zaznamenaly úspěch. Nedávnou sérii Fallout společnosti Amazon založenou na postapokalyptických hrách vidělo 65 milionů diváků. První dva filmy o ježkovi Sonikovi (2020 a 2022) vydělaly více než 700 milionů dolarů (15,8 miliardy Kč) a třetí díl je naplánován na konec tohoto roku.

Veleúspěšný seriál Fallout (2024) zase nabádá diváky k tomu, aby se sami zapojili do her. „Je to oboustranně výhodný obchod,“ říká prezidentka divize Xbox společnosti Microsoft Sarah Bondová.

Hra Dredge Ve hře společnosti Black Salt Games hráč ovládá rybáře a jeho loď a prozkoumává ostrovy a jejich okolní hlubiny, aby zjistili, co se skrývá pod hladinou. Během prvních čtyřiadvaceti hodin po vydání se prodalo více než 100 000 kopií, to je milník, jehož dosažení vývojáři očekávali až za rok nebo déle. Loni v říjnu společnost Black Salt Games oznámila, že se hry prodalo milion kopií.

Hladoví producenti se vrhli na možnosti megafranšíz i na úspěšné nezávislé hry, jako je právě Dredge anebo detektivní hra na hrdiny jménem Disco Elysium. Dokonce i hry, které zatím nemají žádné „známé jméno“, lákají Hollywood. Příkladem budiž prastará akční série Golden Axe od Segy anebo nízkorozpočtová střílečka El Paso, Elsewhere, na kterou získal opci americký herec LaKeith Stanfield.

„I méně známé videohry jsou teď pro filmové a televizní producenty atraktivní, protože mají již vytvořený příběh,“ potvrzuje filmový kritik David A. Gross. Dodává, že Hollywood ty nové hledá všude, kde se dá. „Tyto hry možná nemají takovou hodnotu majetku duševního vlastnictví, ale stále se v nich skrývá potenciál,“ dodává.

Co bylo, už není

Adaptace videoher byly přitom donedávna terčem všeobecného posměchu. Mohou za to filmové pokusy z devadesátých let jako Superbratři (1993), Dvojitý drak (1994) nebo Street Fighter: Poslední boj (1994). Novější snímky jako Princ z Persie: Písky času z roku 2010 nebo Warcraft: První střet z roku 2016 však tuto kletbu prolomily. Byly komerčně úspěšné především díky asijským trhům. I tak je ale kritika vesměs nepřijala. Například Jake Gyllenhaal, který si ve filmu Princ z Persie zahrál hlavní roli, později vyjádřil lítost právě nad touto zkušeností.

Toto prokletí však posledních letech pominulo. I kritici si konečně nalezli své oblíbence, jako je například seriál Zaklínač společnosti Netflix natočený podle série polských románů a videoher. Nedávno se začala natáčet jeho čtvrtá série. V loňském roce se série The Last of Us od HBO stal první videoherní adaptací, která získala 24 nominací na cenu Emmy a osm z nich vyhrála.

„Dlouhá léta panovalo přesvědčení podpořené špatnými komerčními výsledky, že videohry nelze úspěšně transformovat do divácky uspokojivých a ziskových filmů,“ říká Adam Fogelson, předseda filmového studia společnosti Lions Gate Entertainment. Ta letos v srpnu uvede do kin film podle videoherní série Borderlands. Nedávné hity podle něj dokázaly, že se správnou kreativitou je nová generace diváků více než připravena přijmout tyto postavy a světy v celovečerních filmech.

Zejména televize je živnou půdou pro videoherní adaptace. Zatímco vtěsnat patnáctihodinový příběh hry The Last of Us do dvouhodinového celovečerního filmu by mohlo skončit katastrofou, devítihodinový seriál HBO mu dal prostor k oddechu a umožnil dokonce i nejrůznější dějové odbočky.

Každičký detail

Historický neúspěch videoherních adaptací byl možná do značné míry způsoben nedostatkem úcty ke zdrojovému materiálu. To se ovšem v posledních letech změnilo. S tím, jak filmová tvorba přilákala před obrazovky nové generace lidí, jsou to titíž, kteří sami vyrostli na hrách. Oceňují je, místo aby se jim vysmívali.

„Produkční tým seriálu byl tak pečlivý v převodu každé maličkosti, že scénografové dokonce používali 3D tiskárny k reprodukci kreseb z her,“ říká Todd Howard, režisér několika her ze série Fallout a výkonný producent televizního seriálu.

Když vývojářka hry Dredge Thorneovou a její kolegové zvažovali, která z nabídek ke zfilmování je pro ně nejvýhodnější, rozhodli se poté, co zjistili, že jeden producentů správně identifikoval témata, jimiž se sami zabývali na začátku vývoje hry. Vývojářka nyní doufá, že nová smlouva otevře spolupráci se studiem, které své práci opravdu rozumí. „Budeme lidem zprostředkovávat náš svět, náš příběh,“ uzavírá pro agenturu Bloomberg.