Vědci vyvinuli novou čokoládu. Je zdravější, výživnější, ale také udržitelnější

Podle zprávy zveřejněné v časopise Nature Food k objevu vědci dospěli tak, že rozmělnili dužinu a slupky kakaových lusků, a nikoli pouze boby. Vytvořili tak sladký a vláknitý gel, který by mohl nahradit cukr v čokoládě. Informaci přinesl deník The Guardian.

Výzkumníci pod jeho vedením experimentálně použili odpadní dužinu a šťávu z kakaových bobů k výrobě gelu, který lze přidávat do čokolády místo tradičně používaného cukru v prášku. Podle nich by díky výsledkům mohla být čokoláda zdravější a udržitelnější a zároveň by zemědělci získali nový zdroj příjmů.

„Představte si kakaový plod jako dýni. My nyní používáme pouze semena,“ říká Kim Mishra, potravinářský technolog ze Švýcarského federálního technologického institutu v Curychu a hlavní autor studie. On a jeho kolegové se rozhodli snížit množství odpadu při její výrobě, přitom zjistili, že ji mohou udělat zdravější.

Studie rovněž odhalila, že v laboratoři nová metoda spotřebovala o šest procent méně půdy a vody. Alejandro Marangoni z katedry potravinářských věd na univerzitě kanadském Guelphu uvedl, že studie je poměrně komplexní návrh, který je nyní třeba ověřit pilotním projektem.

Čokoláda je jednou z nejvíce planetu znečišťujících potravin, které člověk může jíst. Řadí se tak vedle některých druhů masa na první místo v množství emisí skleníkových plynů na kilogram potraviny.

Hořké tajemství

Hořkosladkým zjištěním pro milovníky čokolády však je, že nový výrobek postrádá schopnost jemného doladění, kterou potravinářský průmysl oceňuje u práškového cukru. „Sladkost našeho gelu je srovnatelná, ale nedosáhnete přesně stejné úrovně,“ přiznává Mishra. Při výrobě čokolády jde totiž především o rovnováhu. Pokud přidáte příliš mnoho sladicího gelu, vaše čokoláda je nezpracovatelná, pokud ho přidáte málo, čokoláda není dostatečně sladká.

Navzdory tomu uvedl, že laboratorní čokoláda má v podstatě identickou strukturu jako hořká čokoláda a chuťově se podobá těm hořkým aromatickým z Jižní Ameriky. „Sladkost v ústech se uvolňuje o něco pomaleji, než když jíte tradiční hořkou čokoládu. Zato máte k dispozici více těch ovocných podtónů a kyselosti vycházející ze šťávy,“ uzavřel vědec podle The Guardianu.