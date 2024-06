Z Helsinek až k polárnímu kruhu. Finnair posiluje lety za půlnočním sluncem

Letošní sezona bude trvat od 17. června do 12. srpna. Let potrvá zhruba dvě hodiny a půl. Přistání v norském Bodø je naplánováno na večerní hodiny, vzhledem k půlnočnímu slunci na severu Norska se turistům nezatmí ani při večeři.

„Vzhledem k tomu, že poptávka po cestování do severských států exponenciálně roste, jsme nadšeni, že můžeme znovu spustit naše přímé lety mezi Helsinkami a Bodø,“ uvedl v tiskové zprávě Pasi Kuusisto ze společnosti Finnair.

Návštěva města Bodø je však lákavá nejen kvůli půlnočnímu slunci. V letošním roce je město Evropským hlavním městem kultury, a tak hostí spoustu koncertů a výstav. Zajímavé je také například tím, že v něm končí norská železnice.

Finské aerolinky nejsou samy, které nabízejí lety do destinací s půlnočním sluncem. Lety do Bodø nabízí během léta například i norská nízkonákladová společnost Norwegian Air Shuttle, a to z Osla. Poslední let z norského hlavního města odlétá ve 21:35, přílet do cílové destinace je naplánován na 23:05 hodin.

Jev půlnoční slunce se vyskytuje během letních měsíců v zemích severně od polárního kruhu nebo jižně od Antarktidy. Slunce zůstává viditelné na obzoru 24 hodin denně. Patrný je mimo jiné také na Aljašce, v Kanadě či třeba na Islandu.