Tchaj-wan trápí nízká porodnost. Školy a univerzity zavírají, chybějí žáci

V současné době kvůli klesající porodnosti na Tchaj-wanu čím dál častěji zavírají i školy. Řada z nich kvůli nedostatku studentů bojuje s četnými finančními problémy. Mezi lety 2011 a 2021 klesl počet žáků na tchajwanských základních i středních školkách z 2,3 na 1,8 milionu.

Majitelé soukromých školských zařízení uvažují o prodeji budov developerům, kteří by pro prostory našli jiné využití, píše portál The Guardian.

Druhé dítě nechceme

Míra porodnosti se za rok 2023 dostala jen na 0,865 dítěte v přepočtu na jednu ženu. Země by ale potřebovala tuto hodnotu skoro trojnásobně zvýšit, aby se jí povedlo dlouhodobě udržet stabilní počet obyvatel. S rychle klesající mírou porodnosti ale Tchaj-wan bojuje už od osmdesátých let a nic nenapovídá tomu, že by se v blízké době mělo něco změnit.

Tchaj-wanu také rychle docházejí daňoví poplatníci, kteří by dokázali uživit starší generaci. V současné době se demografický problém začíná přelévat také do armády, které chybějí vojáci.

„Náklady na péči o děti jsou vysoké, a to jak z časového, tak z finančního pohledu. Je těžké uvažovat o druhém dítěti, aniž bychom vydělávali víc a pracovali méně,“ říká pro server the Guardian Tchajwanka Lai, která momentálně pečuje o 22měsíční dítě.

Mnohé soukromé školy na Tchaj-wanu ale kvůli nedostatku žáků trpí a řeší, jaká bude jejich další budoucnost. Podle zahraničních médií vyžaduje okamžitou pomoc hned několik soukromých odborných středních škol, jimž v opačném případě hrozí v dalším roce trvalé uzavření. Už brzy by se tak mohly připojit k dalším 15 vysokým školám a univerzitám, které na Tchaj-wanu od roku 2014 skončily. Odborníci říkají, že do roku 2028 by mohlo skončit dalších 40 až 50 soukromých vysokých škol.

Nízké mzdy, drahé bydlení

Tchajwanská vláda v minulosti podobně jako v Japonsku, Jižní Koreji nebo v Číně vyzkoušela různé finanční pobídky, které měly přimět místní k tomu, aby měli alespoň jedno dítě. Lidé se tu však novým potomkům stále brání a odvolávají se třeba na rostoucí životní náklady i obtíže v případě sladění s pracovní kariérou. Platy na Tchaj-wanu jsou zároveň relativně nízké a bydlení drahé.

V některých částech ostrova je ale míra porodnosti vyšší, a to hlavně v místech, kde jsou životní náklady relativně přijatelné. Jsou to hlavně lokality v blízkosti hlavního města, kde tamní radnice nabízí štědré dotace a v okolí je dost pracovních příležitostí zejména v polovodičovém sektoru, který rychle roste.

I školy v těchto oblastech však řeší, jak se s náročnou situací posledních let popasovat. Část odborníků říká, že do úvahy připadá sloučení soukromých univerzit s těmi veřejnými. Tchaj-wanský odborář Chou se kupříkladu domnívá, že země ve srovnání s dalšími ekonomikami OECD financuje vysoké školství nedostatečně. „Pokud vložíme do veřejného školství více peněz, můžeme pomoci studentům s nízkými příjmy a kvalita vzdělání se zvýší,“ uzavírá pro Bloomberg.